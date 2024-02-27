Premier Lig maçı gibiydi!

İCARDİ'nin yaptığı hareket elbette ki doğru değil. Ama tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmiş bir oyuncu, maçtan 7 saat önce ceza alıyor. Şaka gibi şeyler oluyor futbolumuzda! Yangından mal kaçırır gibi bir hadise bu… Madem elinizde bir görüntü, bir kanıt vardı o zaman neden İcardi'yi tedbirsiz olarak sevk ettiniz!

İcardi'nin yaptığı hareketin cezası 1 maç mı?

Nereden baksanız amatörce işler bunlar. İcardi'nin ceza alması, Galatasaray'ı daha da hırslandırıp, şampiyonluğa motive ediyor; farkında bile değiller… Sparta Prag maçından sonra Antalya karşısında Galatasaray'ın zorlanacağının altını çizmiştim.

Antalyaspor çok etkili bir futbol ortaya koydu.

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Rams Park'ta ilk kez bir takımın bu kadar açık futbol oynadığını ve rakibinin üzerine dalga dalga gittiğini gördük.

Tam bir Avrupa takımı gibi oynadı Antalyaspor. Sergen Yalçın farkı bu olsa gerek.

İlk yarıda Antalyaspor'un bir şutu direkte patlarken, defansta Nelsson, adeta ikinci bir kaleci gibi üstün performansı ile dikkat çekti. Nelsson, havadan ve yerden gelen topları, bir mıknatıs gibi kendine çekti. Skor 1-1 olduktan sonra Antalyaspor, 2'yi bulmak için çok bastırdı, Galatasaray orta sahasında çok top kaybetti.

Ama ilk yarının son anlarında Galatasaray'ın ikinci golü geldi.

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Penaltı atışından Galatasaray'ı öne geçiren Kerem Aktürkoğlu, Vinicius'un kaleci Leite'den dönen topunu ağlara gönderdi.

Ancak bu gole yardımcı hakem bayrak kaldırdı. Vinicius'un ofsaytta olduğunu ileri sürdü. Ama VAR devreye girdi ve Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nde golün temiz olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yediği golde Köhn'ün hatası vardı ama takımına bir de penaltı kazandırdı. Kaliteli bir sol bek… Tete'ye yaptığı hareket ile penaltıya sebep olan Van de Streek, Antalyaspor adına Buksa ile birlikte sahanın en iyisiydi.

Galatasaray savunmasını çok zorladı bu ikili.

Van de Streek'in bir topu direkten döndü, bir vuruşu da ağlara gitti. Buksa ise bütün hücum aksiyonlarına yön veren isim oldu.

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Tete önde top tutamadı, kötü şutlar attı. Ligde şu ana kadar 37 şut atmasına rağmen daha golü yok Tete'nin. Okan Buruk da Tete'yi kenara alıp, Kaan Ayhan ile ikinci yarıya başladı.

Barış Alper sağ kanada geçerken, sağ bekte Kaan görev yaptı.

Vinicius'un ikinci golde katkısı var ama o da çok topla buluşamadı.

Bütün yük Kerem Aktürkoğlu'nun omuzlarına bindi. O da attığı iki golle görevini fazlası ile yaptı.

Hat-trick de yapabilirdi. Ama ikinci penaltısında direğe takıldı.

Antalyaspor'da Güray Vural çok çalışkan bir oyuncu ama orta kalitesi çok zayıf. Dün yine isabetsiz ortalar yaptı. İkinci yarıda çılgınca ve çok keyifli bir maç izledik. Keşke her takım büyüklere karşı böyle oynayabilse… Helal olsun Antalyaspor'a, helal olsun Galatasaray'a. Bizlere harika bir maç izlettiler. Hatta Premier Lig kalitesinde bir maçtı… Hiç bitmesin diyebileceğimiz Oscar'lık bir maçtı… Kazanan lider Galatasaray oldu ama Antalyaspor'u da alkışlamak lazım…