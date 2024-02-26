Birkaç iyi adam

Maçın ilk yarısında çok etkili bir futbol ortaya koyan Trabzonspor vardı sahada. Bordo-mavililer, ilk yarıda kanatları çok iyi kullandılar. Eren Elmalı'nın performansındaki yükseliş devam ediyor. Thomas Meunier geldikten sonra Eren Elmalı da çok değişti, Trabzonspor da… Bir futbolcu takıma bu kadar mı güç katar! O oyuncu Meunier olunca evet katar… Maç boyunca o kadar kritik müdahaleler yapıyor ki Meunier… Meunier, sadece bek performansı ile değil, hücum katkısını ile de ön plana çıkıyor. Dün stoper olarak görev yapan Mendy, hatasız bir maç çıkardı.

Trabzonspor, ilk 45'te rakip ceza sahasında tam 21 kez topla buluştu. Meunier, Bardhi, Enis Destan, Denswil, Trezeuget ve Visca ile net fırsatlardan yararlanamadı. Bardhi de iyi oynamaya başladı. Oyunu yönlendiriyor, şutlar atıyor, dün bir golü ofsayta takıldı, bir şutu da direkten döndü. Galibiyet golünü atan Trezeguet, ilk yarıda karşı karşıya bir pozisyonda fantastik bir vuruş deneyince duble yapamadı. Ama çok büyük güç Trezeguet, Trabzonspor için. Bordo mavililer, kanat aksiyonlarında ve duran toplarda çok etkili olmaya başladı. Visca'nın ön plana çıktığı maçlar izlemeye başladık. Abdullah Avcı, çok iyi bir maç çıkaran Vişça'yı daha geç bir dakikada (63'te kenara geldi) oyundan alabilirdi. Enis Destan hücum bölgesinde çok pres yapıyor, çok haraketli ama biraz şanssız, biraz da güçsüz. Çok çalışması gerekiyor Enis'in. Büyük golcü olmak istiyorsa ekstra çalışmalar yapması gerekiyor.

İkinci yarıda oyuna giren Onuachu, Adana Demirspor'un 10 kişi kalmasına neden oldu. Rodriguez, Onuachu'yu ancak kırmızı kart görerek durdurabildi. Onuachu, ilk 11 oynamalı. Pepe karşı karşıya bir pozisyonu kaçırdı. Topsuz oyunda çok yok. Demirspor'da çok iyi yabancı oyuncular varken, Hikmet Karaman'ın maça Balotelli ile başlamasına çok şaşırdım. Balotelli, kilolu ve göbekli hali ile takımını 10 kişi oynattı adeta. Andreaw Gravillon ve Semih Güler stoper hattı çok başarılı. Trabzonspor ataklarında savaşçı futbolları ile yine ön plana çıktı bu ikili. İlk yarıda sahada muhteşem işler yapan Trabzonspor, neden performansını 90 dakikalara yayamıyor? İkinci yarıda biraz gaza basan bir Trabzonspor olsa, farklı bir galibiyet gelebilirdi.

Skoru koruma anlayışı veya içgüdüsünden sıyrılmalı bordo mavililer. Trezeguet'nin gollerini sıralamasında ve performansının yükselmesinde Meunier ile Vişça'nın katkısı büyük. Hakem Burak Şeker, maçın ikinci yarısında Trabzonspor'un puan kaybetmesi için garip kararlar verdi. Amatörce düdükler çaldı, Trabzonsporlu oyuncuların ve taraftarların sinirini bozdu.. Saha kenarında sakinliği ile tanıdığımız Abdullah Avcı'yı bile çıldırttı Burak Şeker. Maalesef, çok kötü hakem performansları izliyoruz. MHK'den çıt yok... Sorumlular başını kuma gömmüş… Her maçta komedi gibi hakem hataları oluyor... Dur diyen yok! Trabzonspor taraftarı dün de tribünleri doldurmadı. Oysa son haftalarda iyi sonuçlar alan ve savaşan bir Trabzonspor var sahada! Bu takım dolu tribünler önünde oynamayı hak ediyor! Dünyanın en büyük şehir takımının stadı tıklım tıklım dolmalı…