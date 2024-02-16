İcardı bir golcüden fazlası

İstanbul'da yağmurlu ve buz gibi bir havaya rağmen Rams Park'ın tribünleri tıklım tıklım doluydu. Sarıkırmızı bir çiçek bahçesi gibiydi tribünler. Olağanüstü bir coşku vardı...

Helal olsun Galatasaray taraftarına!

Destek dediğin böyle olur. Takımları sahada, onlar tribünde savaş verdi yeni bir zafer için...

Sparta Prag, maçın başında iki net pozisyona girdi. Nelsson ve Kaan Ayhan'ın yaptığı hatalar az daha bize pahalıya mal oluyordu. 15. dakikadan sonra oyun üstünlüğünü ele geçiren Galatasaray, önce Barış Alper ile net bir pozisyondan yararlanamadı. Ama bu pozisyon golün da habercisiydi.

Maça çok iyi başlayan Kerem Demirbay, İcardi'nin harika pasıyla soldan adeta hızlı bir tren gibi rakip kaleye indi ve sol ayağı ile topu iğne deliğinden geçirdi. Mükemmel bir gol attı Demirbay!

Bu golden sonra Sparta Prag uzun süre kendine gelemedi.

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Dün sahada çok farklı bir İcardi vardı. Orta sahaya kadar gelen İcardi, Galatasaray'ı bir maestro gibi yönetti.

Barış Alper'e, Mertens'e, Kerem Aktürkoğlu'na harika servisler yaptı.

İcardi bir golcüden daha fazlası...

Yüreği ile Galatasaray sevdası ile oynuyor. Sorumluluk alıyor, bencillik yapmıyor, bütün takıma öğretmenlik, bilgelik yapıyor!

İlk yarıda Muslera, karşı karşıya iki pozisyonu çıkararak, büyük kaleci olduğunu dün bir kez daha belgeledi. İkinci yarının hemen başında golü yedik. Talihsiz bir gol klişesi var ya işte tam böyle bir gol...

Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, duran top antrenörlüğünden teknik adamlığa geçti. Midtjylland'da savunma ve duran top antrenörüydü. Sparta Prag'ın beraberlik golü de bir duran top organizasyonundan geldi.

Sağ bekte görev yapan Preciado etkili bindirmeleri olan bir oyuncuydu ve gol de bu oyuncunun ayağından geldi.

Yediğimiz golden sonra İcardi ile tabelayı yeniden değiştirmeye çok yaklaştık.

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53'te İcardi müsait pozisyonda direğe takıldı. Çok net bir pozisyondu, bu gol nasıl kaçtı, inanılır gibi değil... Art arda pozisyonlar bularak maçı tek kaleye çevirdik ve sonucunu da aldık.

Mertens'in harika şutu ile 2-1 öne geçtik. Gole daha sevinemeden, Nelsson, gole giden Birmancevic'i yere indirince direkt kırmızı kart gördü. Ardından Sparta Prag'ın beraberlik golü Kuchta ile geldi.

Skor 2-2 oldu. Savunmada çok hatalar yaptık. Kenar beklerimiz çok kolay orta izni verdi rakibe.

10 kişi kaldıktan sonra Aslanlarımız sahada, taraftarımız tribünde büyük şok ve moral bozukluğu yaşadı.

80'de Prag da 10 kişi kaldı... Tribünler tekrar coştu. 90'da savunma arkasına sarkan Wiesner'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda attığı şutu Muslera yüzüyle çıkardı. Bu kurtarış galibiyetin ateşini yaktı.

90+1'de büyük usta İcardi, ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşla topu köşeye gönderdi ve milyonlarca Galatasaray taraftarını coşturdu.

İcardi attı, attırdı ve rövanş öncesi avantajı Aslan'a getirdi.

Sarı kırmızılılar önümüzdeki haftaki rövanşa daha iyi hazırlanmalı.

Skor avantajı var ama Sparta Prag çok diri bir takım.