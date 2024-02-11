'Mauro' Barış!

Galatasaray, maça öyle tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı ki... Sanki şampiyonluk maçına çıkıyormuş gibi bir oyun iştahı vardı sarı-kırmızılı futbolcularda. Galatasaray, adeta Kandilli akıntısı gibi gümbür gümbür, dalga dalga gitti Başakşehir'in üzerine. Galatasaray'ın bu ihtişamlı futbolu daha ilk yarım saatte 2-0'lık skor üstünlüğü getirdi Aslan Cimbom'a. Galatasaray'da artık bir Barış Alper Yılmaz gerçeği var. Bu sezon önce Kerem Aktürkoğlu farkını ortaya koydu. Son haftalarda da Barış Alper, Aslan'ın pençeleri oldu. Barış, savaştıkça savaşıyor, kale hariç neredeyse her mevkide başarı ile oynuyor, skor üretiyor, Aslan'ı bu zor dönemeçlerde sırtlayıp taşıyor.

Artık İcardi'ye bağımlı bir Galatasaray yok. İcardi'nin etkisiz kaldığı dönemlerde Galatasaray'ı gaza basıp hedefe götürecek çok futbolcu var. Mertens mesela, sezon başında bitik bir görüntüsü vardı. Şimdilerde Okan hocanın vazgeçilmezi oldu yine. Gol atıyor, takımı bir orkestra şefi gibi yönetiyor Mertens. Çok büyük futbolcu. Barış Alper ilk golde Lima'ya çalım atarken adeta başını döndürdü ve muazzam bir vuruşla ağları havalandırdı. Mertens'in attığı golün atak başlangıcında da Barış Alper'in imzası vardı. Galatasaray'ın müthiş futbolu, Rams Park tribünlerini de coşturdukça coşturdu. Okan Buruk, ilk yarının son anlarında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nu kenara alıp, ikinci yarıya Zaha ile başladı.

Barış Alper rüzgarı ikinci yarıda da devam etti. Barış, süper futboluna bir de yeşil sahalarda alışık olmadığımız centilmenliği ekleyince, hakem Cihan Aydın da Barış'ı tebrik etti. İkinci 45'te Nelson da sakatlandı. Abdülkerim'den sonra Nelson'un da sakatlığı Okan hocayı tedirgin etti. Son haftaların çıkıştaki takımı Başakşehir'in en başarılı ismi Volkan Babacan'dı. Kurtarışları ile tarihi farkı önledi. Neler kurtardı neler... Galatasaray neler kaçırdı neler...



Kaan Ayhan'ın kendi kalesine attığı golde VAR devreye (Koray Gençerler) girdi ve pozisyonun başlangıcında Deniz Türüç'ün ofsaytta olduğu tespit edildi. Galatasaray, 70'ten sonra oyunda tempoyu düşürdü. Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'ın oyununda ne kadar büyük rol oynadığını maçın ikinci yarısında görmüş olduk. Kerem'siz Galatasaray'ın hücum gücünde düşüş, seyir zevkinde azalma oldu. Sonradan giren oyuncular, Galatasaray'a yeteri kadar katkı veremedi. Galatasaray, ilk yarıda sonuca gidip, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti.