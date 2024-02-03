Masal kahramanı

Galatasaray, Samsun'da art arda bulduğu iki kolay golle maçı koparıp almasını bildi. Zor gibi görünen maç, kolaydan da öte bir şekilde daha 11. dakikada Galatasaray lehine sonuçlandı. Galatasaray; tecrübe farkıyla, kadro farkıyla ve oyun farkıyla sonuca gitmesini bildi. İlk gol kornerden geldi. Kerem Demirbay'ın korner atışında İcardi topu Nelson'a servis etti, Nelson da fileleri havalandırdı. İkinci golde Mertens'in uzun menzilli harika pasında son haftaların yıldızı Barış Alper Yılmaz yine harika bir golle Galatasaray'a hayat verdi. Sonrasında Samsunspor ataklarını izledik ama ev sahibi ekip, ilk yarıda net bir pozisyon yakalayamadı. Taylan ve Ntcham'ın şutları Muslera'nın ellerinde eridi.

Maçtan önce tüm otoriteler, Samsunspor'un maça ön alan baskısı ile başlayacağı tahmininde bulunuyordu. Bırakın ön alan baskısını, Samsunspor daha oyuna ısınamadan 2-0 geriye düştü. İlk yarıda toparlanıp, oyuna ortak olamayan Samsunspor, devre arasında Gisdol'un uyarıları sonrasında ikinci yarıya ön alan baskısı ile başladı. 47'de Holse, karşı karşıya pozisyondaki şutunda Muslera'yı geçemedi. Samsunspor'un baskılı göründüğü dakikalarda skor avantajını cebine koyan Galatasaray, sakin kaldı, hiç telaş yapmadan maçını oynadı. Barış Alper Yılmaz, yükselen formu ile gözlerimizin pasını silmeye devam ediyor. Maç boyunca iki kişilik oynadı.

Galatasaray tribünlerindeki bazı taraftarların Gaziantep FK maçında protesto ettikleri Kerem Aktürkoğlu, dün oyunda kaldığı süre içinde etkili olamadı. Kerem duygusal bir oyuncu ve tribünlerin protestolarından çok etkilenmiş. Bu durum futboluna da olumsuz yansımış. Dün Kerem'in yüz ifadeleri çok şey anlatıyordu. Galatasaray taraftarı, her zaman örnek gösterdiğim, övgüler yağdırdığım, Avrupa'nın sayılı taraftar topluluklarından biri... Galatasaray, geçen sezon İcardi, Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Torreira'nın muhteşem performansları ile şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray taraftarına, Kerem Aktürkoğlu'nu Başakşehir'le oynanacak lig maçında baştacı yapıp, desteklemek düşer. Çünkü Kerem'in morale ve tribün desteğine ihtiyacı var. Kerem bu takımda alkışı hak eden oyuncuların en başında geliyor. (Maç bittikten sonra, 19 Mayıs Stadı'na gelen Galatasaray taraftarı, Kerem Aktürkoğlu'nu tribüne çağırıp alkışladı. Budur işte!)

İcardi oyun içinde çok şeyler yapmak istiyor ama eski gücünde değil. Son haftalarda futbolunda bir kıpırdanma sürecine giren Halil Dervişoğlu, maçın son bölümünde oyuna girdi. Okan hoca, Halil'i de kazanmak istiyor. Doğru da yapıyor! Dünkü maçta Barış Alper Yılmaz'ı izlerken ben yoruldum, Barış koşmaktan, sahada savaşmaktan yorulmadı. Helal olsun Barış sana! Maçın yıldızı da cesur yürek Barış'tı. Galatasaray, zor deplasmandan altın değerinde 3 puanla dönerken, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti. Tribünleri tıklım tıklım dolduran Samsunspor taraftarının takımına verdiği destek de müthişti.