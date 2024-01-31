RİVA’DAN İZLENİMLER...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'da Türk futboluyla ilgili devrim gibi kararlar almaya devam ediyor. Sayın Büyükekşi; icraatları ve projeleri ile Türk futbolu için büyük bir şans... Çok güçlü bir ekibi var Sayın Büyükekşi'nin... Dün Riva'da bir kez daha gördüm ki Türk futbolu emin ellerde... TFF Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt çok donanımlı ve tecrübeli bir yönetici. TFF Basın Müşaviri Armağan Pekkaya, adeta bir atom karınca gibi çalışıyor. Medya ile TFF arasında bir köprü vazifesi görüyor. Sayın Pekkaya, Basın Müşaviri olduktan sonra Riva'daki tüm gelişmeleri bizlerle paylaşıyor. TFF'de artık şeffaflık hakim. Kimse, artık 'kapalı kapılar ardında neler oluyor?' sorusunu sormuyor. Çünkü Riva'dan haber akışı var. Bilgileniyoruz, öğreniyoruz.

Sayın Mustafa Eröğüt, dün bizlerle bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Ligde 26. haftadan itibaren uygulanacak olan yeni gözlemci organizasyonundan bahsetti. Ve Türk futbolunda yeni bir dönem başlıyor. Hepimiz heyecanlandık. İspanya La Liga'daki gibi maç günü VAR kayıtlarının açıklanması ile ilgili olarak büyük bir çalışma var. IFAB, bu konuda gerekli izinleri vermiş. Örnek, o gün Süper Lig'de 3 maç var diyelim. O üç maçta VAR'dan hakeme 'Gel izle' talimatı geldiğinde Neler konuşulduğunu, neler yaşandığını öğrenebileceğiz. TFF, bu konuda Riva'da testlere başlamış bile. Sezon bitmeden maçlarda hakemin VAR'a çağrıldığı pozisyonlarla ilgili konuşmalar, kamuoyu ile paylaşılacak. Kafalarda hiçbir soru işareti kalmayacak.

RİVA'da VAR Odası'na da girdik. VAR Odası'nda VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun, bizlere ekrandan yarı otomatik ofsayt sistemini anlattı. Operatör eşliğinde pozisyon analizleri yaptı. Son derece yararlı bir sunum oldu. VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'a teşekkür ederiz. Bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaştığı için. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ile de sohbet ettik. Sayın İbanoğlu'nun; çok beyefendi, kültürlü ve donanımlı bir MHK Başkanı olduğunu gözlemledik. Hakemlerle ilgili elbette ki sıkıntılar var. Onlar da alttan gelen pırıl pırıl yeni hakemlerle birlikte aşılabilecek sorunlar. MHK bu konuda çok çalışıyor. Kolay iş değil. Bir anda bu sıkıntıları aşmak. Başta da söylediğim gibi Türk futbolu emin ellerde. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni icraatları ve projeleri ile Riva'dan Türk futboluna çağ atlatacak. Sabır, güven ve destek çok önemli. Futbolseverler hiç merak etmesin! Türk futbolunda özlenen güzel günlere doğru hızla yol alıyoruz. 'Büyük reformların başkanı' Mehmet Büyükekşi'ye güvenin, destekleyin! Türk futbolu, Avrupa'nın yeni yükselen markası olacak.