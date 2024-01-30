Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da...

Haftalardır Trabzonspor'un kötü futbolunu yazıp duruyorum. Ben yazmaya utanır oldum; ya Trabzonsporlu futbolcular! Sahada adeta yürüyen bir takım var. Trabzonspor, kaybetmeyi kabullenen, yenilgiye en ufak bir reaksiyon göstermeyen futbolcular topluluğuna dönüştü. Dün Papara Park tribünlerine gelen az sayıda bordo-mavili taraftarlar, takımlarını ateşlemek, moral vermek yerine protesto ederek iyice bitirdiler. Gerçek taraftar, takımına kötü günde destek veren, sahip çıkan taraftardır. Abdullah Avcı kenarda biçare! O da artık bu takımdan umudunu kesmiş. Dağılmış durumda… Bu takım nasıl toparlanacak, bu takım nasıl Trabzonspor gibi oynayacak? Bir bilen varsa söylesin bana! Takımın hangi mevkisine baksanız, tel tel dökülüyor!

Yenilgiye mazeret üretmek moda haline geldi. Tamam eksik kadro ile mücadele ediyorsunuz da sahaya 11 kişi çıkıyorsunuz! Başarısızlıkta tarih yazmaya başladı Trabzonspor! Bu kabul edilebilir bir durum değil! Trabzonspor her maç biraz daha geriye gidiyor. En ufak bir iyiye gidiş yok. Takımın bir oyun planı yok. Hücum nasıl yapılır bilmiyor. Kenar bekleri felaket! Stoperler uyumsuz ve çok ağır. Bu kadar kötü savunma karşısında Uğurcan Çakır da dağılmış durumda! Orta saha çok yumuşak. Ne defansa yardım edebiliyor, ne de hücuma… Garibim Enis Destan çırpındı durdu

Bu Fountas'ı transfer edenlerle futbol konuşmam ben! İlk yarıda adam sahada yoktu. Kahveden birini çağırıp, 'gel sana Trabzonspor forması giydirelim bu maçta oyna' deseler Fountas'tan daha yürekli futbol oynar! Trabzonspor, rakiplerine hayat veren bir takım durumuna geldi. Savaşmayan, koşmayan, formasını terletmeyen futbolcuya sahada ekmek yok! Kasımpaşa, mütevazı kadrosuyla Trabzonspor'u futbol dersi verip, 3 puanı cebine koydu gitti. Emek, alınteri, takım bütünlüğü olmadan kazanamazsın! Trabzonspor'da bunların hiçbirisi yok! Bir önceki yazımda da yazdım, yineliyorum. Trabzonspor, yeni transferlerle düzelmez! Trabzonspor önce savaşmalı, koşmalı, pes etmemeli, bir oyun inşa etmeli. Sonrasında transfer yapmalı… Yoksa milyon euro'lar çöpe atılmış olur! Konfüçyüs'ün bir sözü var böyle durumlarda söylenen! 'Ya bir yol bul, Ya bir yol aç, Ya da yoldan çekil…' Çünkü Abdullah Avcı bu formsuz haliyle hem kendisine, hem de Trabzonspor'a zarar veriyor!