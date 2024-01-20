Ömür'e nasıl kıydınız!

Sonunda başardınız! Gözünüz aydın! Abdülkadir Ömür kadro dışı! Trabzonspor; öz evladını, kadrosundaki en değerli oyuncusunu kadro dışı bıraktı. Trabzonspor, 24 yaşındaki 10 numarasını bir kalemde sildi gitti. Üstelik de bu takıma daha çok kupalar ve şampiyonluklar kazandıracak oyuncusunu kadro dışı bırakarak değersizleştirdi. Peki Abdülkadir Ömür ne yaptı da bu acımasızca, vefasızca sonu hak etti! Anlatalım:

Manchester City, 23 milyon euro teklif etti. Hem Trabzonspor'un hem de Ömür'ün başına talih kuşu kondu. Yönetim göndermedi.

Her futbolcunun hayalini süsler bir dünya devinde oynamak! O dönemin Başkanı Ahmet Ağaoğlu göndermedi, Abdülkadir Ömür kaderine razı olup, Trabzonspor'a hizmet etmeye devam etti.

Bordo-mavili forma altında çok ağır iki sakatlık geçirdi. Yılmadı, çalıştı... En büyük hedefi Trabzonspor forması altında şampiyonluk yaşamaktı... Yaşadı, yaşattı!

Şampiyonluk sezonunda 7 gol, 4 asistle mutlu sonun kilit oyuncusu oldu.

Hep fedakarlık yapan Abdülkadir Ömür oldu.

10 numara oynamasına rağmen, teknik adamlar onu birçok mevkide oynattı. Orta saha (sağ), orta saha (sol), merkez orta saha, sağ kanat, sol kanat, sol bek, 10 numara ve santrfor mevkilerinde oynadı. 'Ben 10 numarayım. Başka mevkide oynamam' demedi.

Çalıştığı hocalarına saygısızlık etmedi.

Takım arkadaşlarının kalbini kırmadı. Hep özveride bulunan o oldu.

Tribünler tarafından ıslıklandı. Protesto edildi. Dışlandı, hor görüldü. Başını kaldırıp en ufak bir tepkide bulunmadı.

Hep içine attı, yüreği yandı, için için ağladı, sahip çıkan olmadı.



Abdülkadir Ömür, duygusal bir futbolcu! Futbolun doğasında duygusallık var. Abdülkadir Ömür'ü yok etmeyelim. Onu anlamaya çalışalım. Ey Trabzonspor taraftarı; Trabzonspor forması altında beş paralık futbol oynamayan, ama milyon euro'lar kazanan yabancı oyunculara gösterdiğiniz sevgi ve sabrın onda birini Ömür'e göstermediniz! Trabzonspor yönetiminin dün aldığı karara elbette ki saygı duymak lazım. Ama olaya bir de Ömür cephesinden bakmak gerekir. Bu kararla Abdülkadir Ömür'ü Trabzon şehrinin ve taraftarının önüne atmadınız mı? Bu çocuk, Trabzon'da yaşıyor! İstanbul'un Üç Büyükler'i son yıllarda altyapılarından takır takır oyuncular çıkarırken, siz öz evladınızı kadro dışı bıraktınız! 10 numaralar çok değerlidir! Abdülkadir Ömür de Türk futbolunun altın çocuğudur! Önünde en az 10 yıllık bir kariyerin daha var Abdülkadir Ömür kardeşim! Beyaz bir sayfa aç ve geleceğini düşün! Gerekirse başka bir takıma git ve o takımda tarih yazmaya devam et! Sen büyük futbolcusun! Seni protesto eden, ıslıklayan taraftarına çiçek at! Çok güçlü bir Abdülkadir Ömür olarak tekrar Trabzonspor'a dön! Sen başardın Abdülkadir Ömür kardeşim! Sen Trabzonspor'u şampiyon yaptın! Ve bunun ödülünü dün 'kadro dışı kalarak' ödedin!