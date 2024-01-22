Avcı'nın intiharı

SKOR 2-0 olduktan sonra Bakasetas oyuna giriyor. Şaka gibi! Giriyor ve kendini artistik bir şekilde yere atıp, Trabzonspor'un 3. golü yemesine neden oluyor!

Yolun açık olsun Bakasetas!

Şampiyonluk sezonunda çok katkı verdin ama bu sezon gitmeyi kafana koyduğun için sahada ortalarda görünmedin!

Abdullah hocam, giden gitmiştir...

Galatasaray skoru zaten almış.

Bakasetas mı kurtarıcı olacak?

Galatasaray ile oynuyorsun ve defansın göbeğindeki iki oyuncuyu kenara alıyorsun! Bu intihar değil mi?

Nitekim intihar oldu! Trabzonspor, evinde 5 gol yemez!

Haftalardır Trabzonspor'u topu rakibe bırakarak oynatıyordun!

Trabzonspor, bir Anadolu takımı gibi kontratak futbolu oynamaz diyorduk.

Galatasaray'a karşı tam böyle bir futbol oynaman gerekirken, bunca eksiğe rağmen dişe diş oynamaya çalıştın ve rakibine ekmeğine yağ sürdün!

Evet takımı taşıyan oyuncuların yüzde 70'i dün yoktu. Ama futbol 11'e 11 oynanıyor.

Fountas'ın hali ne öyle! Adeta bir kağnı gibi. Karşısında da iki çabuk oyuncu var.

Barış Alper ve Boey! İki hızlı oyuncunun karşısında Fountas olmaz hocam!

Trabzonspor'un kötü oyununun faturası Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'a çıkarıldı.

Dün Abdülkadir Ömür sahada olsaydı bu düz oyuncuların hepsinden daha iyi oynardı!

H H H

Galatasaray, Fenerbahçe'nin iki puan kaybettiği günde bir derbiyi farklı kazanarak psikolojik üstünlüğü ele geçirdi.

Galatasaray, İcardi'ye (81'de oyuna girdi) ihtiyaç bile duymadan Trabzonspor'u zorlanmadan yıktı.

İki takımın kadro kalitesine baktığımızda Trabzonspor'un kadrosu, Galatasaray'ın yanına bile yaklaşamaz!

Bu kadar vasat oyuncuları nasıl transfer etmiş Trabzonspor! Fountas hangi özelliği nedeniyle transfer edildi mesela?

Trabzonspor'un kadrosunda hızlı bir oyuncu olmaz mı! Çalım atıp, adam eksilten bir oyuncu olmaz mı?

Mendy'nin sahada arkadaşlarının açığını kapatmaktan adeta canı çıkıyor!

Bu takım idman yapmıyor mu?

Koşmuyor mu? Neden böyle sahada yürüyor!

Uğurcan Çakır bile kalesinde maça motive değil. Zaha'nın ikinci golünde kalesinde dursa o topu kurtarırdı!

Yenilen gollerde hep önde yakalandı Uğurcan! Milli Takım'ın kalecisi daha fazla direnç göstermeli kalesinde!

Ve takım arkadaşlarını ateşlemeli kurtarışlarıyla. Sen kaptansın Uğurcan Çakır!

Bence bu maçı yeniden izle Uğurcan kardeşim! Çünkü çıkaracağın ders çok!

Trabzonspor taraftarı dün tribünleri tıklım tıklım doldurdu!

Kış günü kolay iş değil Trabzon'da o tribünleri doldurmak!

Ama takımları sahada yeteri kadar mücadele etmeyince, taraftar da suskunluğa büründü!

Bence her oyuncu, Kerem Aktürkoğlu'nu örnek almalı. Dün yine golleri ve oynadığı futbolla yıldızlaştı.

Trabzonspor'da Mendy dışında yenilgiye baş kaldıran oyuncu yoktu!

Trabzonspor'a yeni oyuncu değil, 'cesaret, mücadele ve kazanma ruhu, emek, alın teri, çeviklik, inatçılık' transfer edilmeli...

Galatasaray, belki de bu sezonun en rahat maçını oynadı ve adeta güle oynaya koca Trabzonspor'u farklı yendi!

Okan Buruk'u da ayakta alkışlamak lazım.

Sezon sonunda İtalya Ligi'nden üst düzey bir takımın başına geçerse hiç şaşırmayın!