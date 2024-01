Trabzonspor neden koşmuyor ve savaşmıyor?

Trabzonspor'un Antalyaspor karşısında dünkü kötü oyunuyla 1 puanı alması mucize...

Maçın 95. saniyesinde öne geçiyorsun. Sonrası futbol olarak tam bir facia!

Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor, 3. dakikadan itibaren son saniyeye kadar tek kale bir maç oynadı.

Trabzonspor ise geriye yaslanarak sadece savunma yaptı.

Onu da iyi yaptığını söyleyemeyiz.

Antalyaspor'un beraberlik golünde Jehezkel, Baniya ve Benkovic'in arasından yükselip kafayı vurdu.

Trabzonspor haftalardır iyi futbol oynamadan sonuç alıyordu ve kazanan haklıdır diyorduk...

H H H

Ama Antalyaspor gibi hızlı pas yapan, hücuma çıkmayı seven bir takıma karşı çok çaresiz durumlara düştü Trabzonspor!

Bordo-mavililer, ne hücum yapabildi; ne de savunma.

Orta alanda oyun üstünlüğü hep Antalyaspor'daydı.

Evet Trabzonspor'un 8 önemli oyuncusu yoktu bu maçta.

Ama futbol 11'e 11 oynanıyor.

Rakip de Antalyaspor!

Trabzonsporlu oyuncular; kötü oynamayı, sahada savaşmamayı, yavaş oynamayı bir alışkanlık haline getirdiler.

En kötüsü de bu! Büyük takım refleksinden uzaklaşıyor oyun olarak Trabzonspor.

Ne demek Antalyaspor karşısında bu kadar kötü oyun oynamak!

Enis Destan'dan hep övgü ile bahsettim. 'Daha fazla süre almalı' dedim. Dün beni yanılttı Enis Destan!

Daha yolun başındasın... Sahada çırpın, savaş, adam geçmeye çalış.

En önemlisi koş be Enis!

Onuachu yokken böyle bir fırsat yakalamışsın! Dün pozisyona giremedin, şut atamadın!

Çok çalış Enis çok!

H H H

Dün Benkovic'in çizgiden çıkardığı mucizevi kurtarışa da yazık oldu!

Antalyaspor, Sergen Yalçın ile müthiş hava yakalamış.

Dün iki topları da direkten döndü.

Hücumsa hücum, savaşmaksa savaşmak... Hepsini yaptı Antalyaspor!

Buksa değil de gol vuruşu iyi bir santrforu olsaydı, Trabzonspor'u farklı yenebilirlerdi.

Trabzonspor, bundan sonraki maçlarda da bu kadar kötü oynayacaksa, yönetimin transfer yapmasına da gerek yok!

Sen önce koş, savaş, mücadele et, yönetim zaten üzerine düşeni yapar!

Trabzonspor, her rakibe karşı kontratak futbolu oynamaya başladı. Bu kabul edilebilir bir durum değil!

Trabzonspor, Trabzonspor gibi oynamalı.

Savaşmalı, savaşmalı, savaşmalı...

Koşmalı, koşmalı, koşmalı...

Çünkü Trabzonspor'un şanlı tarihinde bu oyun felsefesi var!