Golcü almazsan şampiyonluk gider!

Icardi sakat, tatilde... Bence tatilde değil takımın yanında olması lazımdı. Sakat olabilirsin ama tatil fotoğrafları paylaşarak takımın motivasyonunu bozamazsın! Sen bu takımın liderisin İcardi! Galatasaray'a acil bir santrfor lazım. İcardi'siz Konyaspor engeli farklı bir skorla aşıldı ama Sivasspor deplasmanında iki puan bırakıldı. Eğer takımında İcardi'nin alternatifi bir golcü olsaydı, Galatasaray yine kazanırdı. Direkten dönen toplar, sonlandırılamayan ataklar... Başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere hücuma giden her oyuncunun İcardi'ye top taşıma alışkanlığı, Sivas'ta puan kaybını getirdi. İcardi üzerinden oynama alışkanlığı olan Galatasaray, İcardi'siz bir oyun ezberi oluşturamadı. Galatasaray, bu sezon da şampiyon olmak istiyorsa acilen bir golcü transferi yapmak zorunda. İcardi yokken bu iş Halil ve Bakambu gibi sıradan forvetlerle olmaz...

Dün takıma liderlik yapan Mertens neden çıktı onu da anlayamadım. Zaha bal yapmayan arı misali, çırpınıyor ama tabelaya bir katkısı olmadı. Galatasaray'da problem çözebilen oyuncu sayısı az. Yaz transfer döneminde kadroya katılan oyuncuların verdikleri katkı ortada. Yok denecek kadar az. Takımı yeteri kadar sahiplenmiyorlar. İcardi yokken, bütün yük Kerem Aktürkoğlu'nun omuzlarında. Kerem dün çırpındı çırpındı, yetmedi bir de kırmızı kart gördü. Hiç dinlenemeden sürekli oynayan bir oyuncu Kerem. Gördüğü kırmızı karttan sonra saha kenarında Okan hocası ile yaşadığı diyalog ve verdiği görüntü, Kerem Aktürkoğlu'na yakışmadı. Olmadı Kerem, sen bir yıldızsın ve öfkeni kontrol edeceksin!

Fenerbahçe, maçlarını kazanırken hiç zorlanmıyor. Üstelik de takımın en çok eleştirilen mevkisine Bonucci hamlesini yaptılar. Galatasaray, Sivasspor deplasmanında puan kaybedeceğinin sinyallerini günler öncesinden vermişti. Kötü oynayarak her zaman kazanamazsınız. Dün skor 1-1 olduktan sonra Ali Şaşal aynı dakika içinde iki mucizevi kurtarış yaparak Galatasaray'a 'dur' dedi. Sadece Ali Şaşal değil, hakem Zorbay Küçük de 'dur' dedi Galatasaray'a. Çünkü Mertens, Abdulkadir Parmak mücadelesinde Sivassporlu oyuncu ceza sahasında topa elle müdahale ediyor. Net bir penaltı. VAR Odası yine uyudu. Hakem de ya göremedi ya da penaltıyı veremedi. Olan Galatasaray'ın penaltısına oldu. Artık zirve puan puana değil, puan farkıyla yol alıyor. Puan ve oyun farkıyla üstelik! Galatasaray'ın takımı sahiplenmeyen oyunculardan kurtulması lazım. Ve nokta atışı transferler yapması şart. Yoksa şampiyonluk hayal olur.

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