Teşekkürler büyük futbol ailesi

Türk sporunun kalbi, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde attı. Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne katılan Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak başta olmak üzere, Futbol Federasyonu Başkanımız Mehmet Büyükekşi'ye, Voleybol Federasyonu Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ile zirvemize katılan kulüp başkanlarımıza, teknik direktörlerimize, futbolculara, panelistlere, sponsor ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Geleneksel hale gelen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Türk Sporu'nun A Takımı'nı medya merkezimizde ağırladık. Fotomaç Gazetesi, Sabah Gazetesi ve A Spor'un öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz Spor Zirvesi; özel panelleri, oturumları ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri ödül töreni ile yine tüm Türkiye'de büyük ses getirdi. Görkemli Spor Zirvesi'nde futbol ailesini bir araya getirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadık. Ödüller, insanoğlunda daha çok çalışmayı ateşler. Çünkü ödül emeği tatlandırır. Spor Zirvemizi şereflendiren ve organizasyonumuza değer katan büyük spor ailesine teşekkürlerimizi bir borç bilirim.

Böyle büyük organizasyonları yapmak cesaret isteyen bir iştir. Her zaman arkamızda dağ gibi duran, bizlere yol gösteren, projelerimizi gerçekleştirmek için sınırsız imkanlar sunan Turkuvaz Medya Grubu Başkan Vekili Sayın Dr. Serhat Albayrak'a teşekkür eder, saygılarımı sunarım…

Yoğun programına rağmen Spor zirvemize-Fotomaç Ödül törenine katılan ve değerli bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a, Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ve yönetim kuruluna, Voleybol Federasyonu Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ'a, A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik'e, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e, Başkan Yardımcısı Metin Öztürk'e, Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur'a, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a; Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a, Asbaşkan Mete Vardar'a, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya; Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'a, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'e, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası'na, Adana Demirspor'un başarılı futbolcusu Semih Güler'e, Aldıkları ödüller için birer video hazırlayarak, güzel mesajlar gönderen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya ve Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'e, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'na, Jolly Tur Onursal Başkanı Sinan Vardar'a Spor Zirvesi etkinliğimizde destekleri ile gücümüze güç katan Turkuvaz Medya Grubu'nun üst düzey yöneticilerine; Turkuvaz Medya Tematik Kanallar Genel Müdürü Abdülhalik Çimen'e, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'e, Sabah Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'a, Turkuvaz Yazılı Medya Reklam Genel Müdür Yardımcısı Ümit Erçelik'e, Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Direktörü Aslı Alıveren'e ve tüm ekibine, Turkuvaz Reklam Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Özlem Çataloğlu'na ve ekibine teşekkür ederim…

Spor Zirvesi etkinliğimizin altına mührünü basan Turkuvaz Medya'nın değerli gazeteci ve televizyoncularına, Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan'a, A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin'e, A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen'e, Takvim Spor Müdürü Onur Özkan'a, Sabah Spor Editörü Yasemin Yıldırım'a, A Spor programcısı Melike Çelik'e, Spor Zirvesi'nin sunuculuğunu başarılı bir şekilde yapan Ezgi Toper'e, Çok kıymetli spor yazarlarımıza, zirvemize katılım gösteren misafirlerimize, Taner Savut'un ödülünü almak için törene katılan Pınar Savut'a, Spor Zirvesi'nin ana sponsorluklarını üstlenen Türk Telekom, İddaa, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'na; destek sponsorlarımız Ariel, Damat Tween, Orkid ve Papara'ya, Çok değerli çalışma arkadaşlarım büyük Fotomaç ailesine bu organizasyonda adeta birer karınca gibi çalıştıkları için teşekkür ederim.