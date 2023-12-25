Süper kupa farklı olur!

İlk yarıda daha iyi oynayan, daha çok topa sahip olan taraf konuk Galatasaray'dı. Derbinin 23. dakikasında Djiku'nun ceza sahasında İcardi'ye yaptığı harekete bana göre penaltıydı. Hatta bu pozisyonda kırmızı da çıkabilirdi. Arda Kardeşler cesaret edemedi. VAR da sorumluluk almadı. İlk yarıda sahanın yıldızı Barış Alper Yılmaz'dı. Hem Cengiz Ünder'e adeta göz açtırmadı. Hem de Osayi Samuel'i neredeyse her pozisyonda geçti. İcardi'ye top gelmedi tamam da. Biraz daha hareketli olması lazım. Fenerbahçe'nin ise bu kadar hücum ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkmasına rağmen net bir gol pozisyonuna girememesi düşündürücü. Evet bunda Galatasaray'ın iyi savunma yapması etkili oldu. Özellikle de Nelsson'un müthiş kademeleri dikkat çekiciydi. İlk yarının özeti aslında Kerem Demirbay'ın 43'te attığı füzeydi. Top fişek gibi kaleye gittiği için Arda Kardeşler, Livokovic'in topa dokunuşunu göremedi. İlk yarıda iki takım da gol pozisyonu bulmakta zorlandı. Çünkü risksiz bir futbol oynamayı tercih ettiler.

İsmail Kartal, ikinci yarıya başlarken İsmail Yüksek hamlesi yaptı ve ilk yarının etkisiz isimlerinden Cengiz Ünder'i kenara aldı. İkinci yarıya da daha iyi başlayan taraf Galatasaray'dı. Kerem Demirbay kaçırdı. Sonrasında net bir pozisyona giren Szymanski'nin vuruşu az farkla auta gitti. 60'tan sonra Fenerbahçe daha iyi oynamaya başladı. Okan Buruk hemen hamle yaptı. Mertens'i çıkarıp, Zaha'yı oyuna aldı. İcardi kafasına atılan bir topu, çok müsait pozisyonda auta attı ve net bir pozisyonu gole çeviremedi. Oyunun son bölümünde iki takım da riskler alınca pozisyon üzerine pozisyon izlemeye başladık.

Yorgunluk başladı, oyuncular gerildi, tansiyon yükseldi. Abdülkerim'in 1 metreden kafa vuruşunda Livakovic mucizevi bir kurtarış yaptı. Derbide dakikalar 90'ı gösterirken Muslera'nın akıllarda kalan bir kurtarışı yoktu. Bu sezonun en çok faul yapılan (45 faul) maçını izledik. Derbi 'Bu da kaçar mıydı?' diyebileceğimiz bir pozisyona sahne olmadı. Süper golcüler İcardi ve Dzeko etkisiz bir futbol ortaya koydu. Böyle olunca gol sesi çıkmadı. İki takım da Süper Kupa maçı öncesinde 'tabela moralsizliği' yaşamadı! Sırada iki takımın Riyad'da oynayacakları Süper Kupa maçı var. Bu kez işin içinde bir de çok değerli bir kupa var.... SÜPER KUPA!