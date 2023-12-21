Bu futbol yetmez!

Sacha Boey sürekli hücum bölgesinde ve önde oynamaya başladı. Kenar bekleri elbette ki hücuma katkı vermeli. Orta ve asist yapmalı. Ama Boey'in hücuma da çok katkısı olmadı dünkü maçta. (İkinci yarıda topu getirip, Kerem'i gol pozisyonuna soktuğu bir atağı vardı sadece) Geriye dönüşleri zayıf olduğu için Karagümrüklü oyuncular, o koridoru çok iyi kullandılar. Boey, rakibin pozisyonları sona erdikten sonra ancak görev bölgesine gelebildi. Yerini çok kaybediyor Boey! Galatasaray, maçın ilk yarısında yavaş oynadı, önde çoğalamadı, Ziyech ayağında topu çok tuttu, rakip savunmaya nefes aldırdı. İcardi eski gücünde değil. Yoğun maç trafiğinden yorgun düştüğü belli. Zaten iğne ile oynadığı dönemlerde idman bile yapmadan maçlara çıkmıştı. Topla yeteri kadar da buluşamıyor. İcardi, son maçlarda pas alamadığı için oyun kurucu ve pas dağıtıcı rolünü üstlenmeye başladı. Oysa Galatasaray'da o işi yapacak çok oyuncu var. İcardi'nin işi gol atmak. Takım arkadaşlarının da görevi İcardi'yi topla buluşturmak.

Bütün yük Kerem Aktürkoğlu'nun omuzlarında. Kerem de bu bilinçle oynadı, savaştı, çok koştu ve golünü attı. Muslera'nın yokluğunda kaleyi koruyan Günay güven verdi. Can Keleş'in karşı karşıya pozisyonunu ve Serdar Dursun'un kafa vuruşunu müthiş çıkardı Günay. Mertens, Noel tatiline girmiş gibi oynadı. Barış Alper'in ve Kerem Aktürkoğlu'nun savaşçılığı Galatasaray'ı ayakta tuttu. İkinci yarıda zaman zaman daha hızlı oynayan ve daha fazla adamla ön alan baskısı yapan bir Galatasaray izledik. Ama yakalanan pozisyonlardan 2. gol çıkmadı. Dün gündüz bölümünde Fenerbahçe'yi de izledim. Fenerbahçe, Dzeko'nun yokluğuna rağmen müthiş oynadı. İki takımı futbol olarak bir teraziye koyduğumuzda Fenerbahçe daha ağır basıyor. Ama derbilerde oyuncular farklı reaksiyon gösterebiliyor. Galatasaray'ın dünkü futbolunu beğenmedim. Fenerbahçe derbisinde bu futbolunun üzerine çıkmalı. Yoksa Galatasaray'ın işi zor... Şota'nın Karagümrük'e elinin değdiği hemen belli olmuş. Çok iyi oynadılar. İlerleyen haftalarda bu Karagümrük çok can yakar. Galatasaray, kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız aştı. Ama bu futbol Fenerbahçe derbisi için yetmez!