TFF’ye operasyon!

Türk futbolunda dehşet verici olaylar yaşanmaya başladı.

Önce bir kulüp başkanı çıkıp, ligin en değerli hakemini yumrukladı, hastanelik etti.

Dün de bir takım sahadan çekildi. Türk futbolunda operasyonların ardı arkası kesilmiyor diye düşünüyorum!

Önce Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca skandalı!

Dün de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu sahneye çıktı.

VAR kararı ile verilen Trabzonspor golünü bahane ederek, takımını sahadan çekti Ecmel Başkan… Sayın Başkan, VAR inceledi, 'gol' dedi. Hakem de bu karara uydu. İlk kez mi hakem kurbanı oluyorsunuz!

Tamam hakem kararları ile canınız çok yanmış olabilir. Bu olayı sadece bu karşılaşmaya bağlamak doğru olmayabilir. Mutlaka biriken olaylar sonucunda bu duruma gelinmiştir.

Tamam doğru, hakemlerimiz can yakıyor, çok hata yapıyor!

Ama takımı sahadan çekmek, kendi takımına zarar verir.

Futbol Federasyonu Başkanı'nı istemiyorsanız, seçimi beklersiniz. Futbol Federasyonu Başkanı'nı sizler seçmediniz mi!

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Daha bir hafta önce 'yumruk skandalı' ile zaten ligin marka değeri yerle bir olmuştu. Şimdi de bir Süper Lig ekibinin başkanı takımını sahadan çekiyor!

Belki maça devam etseniz oyunu çevirebilecektiniz.

Şimdi hükmen yenilgi ve 3 puan silme cezası alacaksınız!

Bu işin altında hakem kararına tepki ve ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi koltuğundan indirme operasyonu var diye düşünüyorum.

Çünkü Türk futbolunda art arda akıl tutulması yaşanıyor! Sözün bittiği yere geldik!

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TFF'ye, hakemlere olan tepkinizi göstermek için takımınızı sahadan çekmek mi gerekir; yumruk atmak mı!

Bu takım, bu psikoloji ile bundan sonra nasıl futbol oynayacak!

Hakem hatasından Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu kaybediliyor!

Ama takımlar sahadan çekilmiyor! Siz bir lig maçında nasıl takımınızı sahadan çekersiniz! Yazık değil mi İstanbulspor'a… Bu ülke futbolu EURO 2024'e gitmeye hak kazanmışken, Bu ülke, 2032 Avrupa Şampiyonası'nı almışken, Bu Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, sizlere gelir getirici projeler üretirken, karşılığı bu mudur!

Oysa konuşarak her sorunun üstesinden gelirdiniz Ecmel Başkan! Büyükekşi de bu hakemlerden memnun değildir.

Nereden bakarsanız bakın, ortam kumpas kokuyor!

TFF'ye karşı bir operasyon yapılıyor diye düşünüyorum! Ama öyle, ama böyle… Türk futbolunda son zamanlarda yaşanan olaylar, beni böyle düşünmeye itiyor… Yeter artık yeter!