Yüzkaraları

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Türk futboluna 'koca bir utanç yumruğu' attı! Faruk Koca, dün sadece hakem Halil Umut Meler'e değil, Türk futbolunun marka değerine de yumruk attı! Bin kere yazıklar olsun! İlk kez mi bir takım hakem hatasına kurban gidiyor! Kaldı ki maçta hakem hatası bile yok! Yahu bu ülkede hakemler yaptıkları hatalarla şampiyonu belirledi. Hakem dövmek nedir! Kaba kuvvet nedir! Yıllardır çırpındık durduk, yalvardık; Türk futbolunu yönetenlere: 'Şu bataklığı kurutun. Türk futbolunda temiz eller operasyonu yapın!' diye. İşin başındakiler hep kolay yolu seçip, tüm pislikleri halının altına süpürdüler. O pislikler birikti bir dağa dönüştü! Biz kirli şampiyonluklar, çalınan şampiyonluklar gördük! Yüzlerce kez hakem faciaları gördük! Ama böylesine yüzkarası bir görüntüye, utanç verici bir eyleme ilk kez şahit olduk. Sözün bittiği yerdeyiz.

MHK, her hakem faciasına sessiz kalırsa, dev kulüplerin başkanlarına verilen sözler tutulmazsa, hakemin yaptığı yanına kar kalırsa, sabırların bıçak gibi inceldiği yere geliriz. Çok çirkin bir eylem, yüz karası bir saldırı! Başkan Faruk Koca, dün Halil Umut Meler'e yumruk atmakla kalmadı, Türk futbolunun da canına okudu! En ağır cezayı almalı suçlular! Başkan Faruk Koca'nın attığı acımasızca yumruğun hesabı sorulmalı... Yumruk darbesi ile yere düşen ve acı içinde kıvranan Halil Umut Meler'e haince tekmeler atan futbol canilerinden de hesap sorulmalı! Geçmiş olsun Halil Umut Meler! Geçmiş olsun Türk futbolu! Sahalarda şiddet kol gezmeye başladı! Yüzkaraları Türk futbolunda cirit atıyor! Hepimiz el ele verip, Türk futbolundaki pislikleri temizleyelim... Çünkü sözün bittiği yerdeyiz! Çünkü güzel oyunumuz yumruk yedi, yerde can çekişiyor! Gün birlik günüdür! Gün hesap sorma günüdür...