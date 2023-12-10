Fener, Alex’i transfer etmiş!

Saatler öncesinden derbide Aboubakar'ın ilk 11'de olmayacağının duyulması enteresandı! Oysa teknik adamlar, maçtan bir saat önce kadroları açıklar. Aboubakar sakat değilse oynar! Beşiktaş'ın elindeki en büyük silahını, kulübede tutma lükse yok. Hem de bunca sakatı varken... Bu benim görüşüm, ama ortada bir sorun varsa onu bilemem... Fenerbahçe, daha çok pozisyon bulan ve hücum yapan takımdı. Beşiktaş ise rakibin oyununu bozup, seyirci desteğini de arkasına alarak sonuca gitmek istedi ama başarılı olamadı. Tadic-Dzeko ortaklığı yine Fenerbahçe'ye golü getirdi. Bu golden sonra rakip kaleye yüklenen Beşiktaş, Djiku ve Samet'in ortaklaşa hatası ile penaltı kazandı. Chamberlain, penaltıdan skoru eşitledikten sonra yine net gol pozisyonlarına giren taraf Fenerbahçe oldu. Beşiktaş bir türlü oyunda üstünlüğü ele geçiremedi. İlk yarıda Dzeko ve İrfan Can, karşı karşıya pozisyonlarda fileleri havalandıramadı. Yine ilk yarıda İrfan Can'ın bir şutunda top üst direkte patladı. Sakatlıklar nedeniyle neredeyse yarım takım durumunda derbiye çıkan Beşiktaş'ta ilk yarıda Gedson ve Umut'un sakatlanıp çıkması, Rıza Çalımbay'ın büyük planlarını alt üst etti.



İkinci yarıya da hızlı başlayan ve net gol pozisyonları bulan taraf Fenerbahçe oldu. Ferdi, rakip ataklarında anında savunmada bitiyor, hücumda da hep önde, hep ileride... Nasıl bir ciğer ve güç var sende Ferdi kardeşim! Sanki sahada iki Ferdi varmış gibi! Helal olsun... Muazzam oynuyor! İki kişilik oynuyor! Hakemle ve rakiple didişmek yerine futbolunu oynuyor, takır takır oynuyor... Fenerbahçe'nin baskılı oyunu, Szymanski-Bailly mücadelesinde sarı-lacivertlilere penaltıyı getirdi. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı ile penaltıyı verdi. Aslında VAR'a bile gerek duymadan çalmalıydı penaltıyı. Fenerbahçe tekrar öne geçtikten sonra net fırsatlar bulmaya devam etti. Rıza Çalımbay, baktı ki maç elden gidiyor, 64'te Aboubakar'ı sahaya sürdü. Derbide Fenerbahçe o kadar net pozisyonlara girdi ki... Say say bitmez! Bu pozisyonlardan birinde Tayfur 75'te kırmızı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan, kırmızı kartını iptal etti. Doğru karar da buydu zaten! Nihayet VAR'ın çalıştığını gördük derbide! Atilla Karaoğlan, üç kez VAR'a gitti. Szymanski-Bailly pozisyonu yine. Bir penaltı kararı daha! Doğru karar... Tadic'in penaltısını bu kez Mert çıkardı. Müthiş bir kurtarış... Mert dün tarihi farkı önledi... Fenerbahçe'nin yeni Alex'i Szymanski, harika bir golle skoru belirledi. Fenerbahçe'de formda ve skoru değiştirebilecek o kadar yıldız var ki... Derbide kalite farkıyla, iyi ve güçlü oyun farkıyla kazanan Fenerbahçe oldu!