Böyle hakemler oldukça!

Trabzonspor, bildiğimiz Abdullah Avcı oyunu ile maça başladı. Takım içi yardımlaşma ön plandaydı. Bordo-mavililerin ilk yarıda en istekli ve en çalışkan isimleri Trezeguet ve Abdülkadir Ömür'dü. Onuachu rakip ceza sahasında çok yalnız kalıyor, böyle olunca da markajı kolay oluyor. Visca ve Trezeguet, Onuachu'ya çok uzak oynuyor. Pepe de sakatlanıp çıktıktan sonra rakip, daha özgüvenli oynamaya başladı. Kayserispor, öylesine bir oyun iştahı ile oynadı ki, sanki bir final maçına çıkmış gibiydiler. Ön alanda baskı yaptılar, Trabzonspor'a boş alan bırakmadılar, adam adama oynadılar, rakibin top yapmasına izin vermediler. Zaten birlikte oynama alışkanlığı olan taş gibi bir takım Kayserispor. Trabzonspor'un ilk yarıda kaleyi bulan şutu yoktu. Trabzonspor, ilk yarıda bir türlü önde çoğaltmadı. Abdülkadir Ömür, orta alanı ayakta tutmak için arı gibi çalıştı.



Trabzonspor beklerinden hücum katkısı alamıyor. Böyle olunca yavaş oynayan ve az pozisyona giren bir takıma dönüşüyor. İkinci yarıda daha önde oynayan, oyunun boyunu kısaltıp rakibe baskı yapan bir Trabzonspor vardı. 65'te Gökhan, ceza sahasında Trezeguet'yi yere indirdi, hakem Ümit Öztürk penaltıyı veremedi. VAR'daki Alper Çetin, adeta başını kuma gömdü. Hakem ve VAR, buz gibi penaltıyı vermedi. Yine bir hakem faciası yaşandı. Hakemler sahada kararları ile puan katliamı yapıyor, MHK, rezaleti film gibi seyrediyor. Kayserispor, Bahoken'in golüyle kazandı. Yenilen golde, ortayı yaptıran Eren ve kafayı vurduran Denswil'in büyük hatası vardı.