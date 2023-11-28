Bu kadar kolay goller yenmez!

Buz gibi (-5 derece, hissedilen -10 derece) bir havada tam 6 kez fileler havalandı. Trabzonspor ilk 20 dakika adeta sahada yoktu. Tutuk, durgun, yavaş oynayan ve üst üste 3 pas yapamayan Trabzonspor, bir anda 2-0 geriye düştü. Bordo-mavililer, Sivas'ta Uğurcan Çakır'ı çok aradılar. Maç eksiği olan Taha, uzakta 2 gol yedi.

İlk golü yememesi gerekirdi. Ama önünde öyle kötü bir savunma vardı ki, Taha ne yapsın! Özellikle Baniya-Denswil uyumsuzluğu dikkat çekti.

Yenilen ikinci golde ilk müdahaleyi Taha yapıyor ama Trabzonspor stoperleri uyuyor adeta. Manaj kafayı vuruyor, Taha'dan dönen topa tekrar vuruyor ve golü atıyor! Bir büyük takımın defansının bu kadar kötü olmaya hakkı yok. Sivasspor'un her atağında darmadağın oldu bordo-mavili savunma! Trabzonspor sezon başından beri kenar beklerinden hücum katkısı alamıyor!

Abdullah Avcı, baktı ki maç elden gidiyor 40'ta hamle yaptı. Baniya'nın yerine Trezeguet girdi, Mendy stopere geçti. Visca sağ kanada, Trezeguet de sola. Pepe de forvet arkasına. İlk yarım saatten sonra hızlı oynamaya başlayan ve önde pres yapan Trabzonspor, soyunma odasına skoru eşitleyerek gitti.

Trabzonspor ikinci yarıya pili bitmek üzere olan radyonun çıkardığı cızırtılı sese benzer bir futbolla başladı. Sivasspor oyundan hiç kopmadı ve kazanmak için büyük savaş verdi. Servet Çetin belli ki oyuncularına maçtan önce şu talimatı vermiş: 'Kalede Uğurcan yok. Kaleyi gördüğünüz yerden vurun!' Uzaktan şutlarla iki kez gol bulan Yiğidolar, Trabzonspor'a yine kaybetmediler. Abdullah Avcı geldikten sonra puanları toplamaya başlayan ve zirveyi hedefleyen bordo-mavililer, oyun olarak büyük takım refleksini gösteremediler.

Onuachu ileride rakip stoperler arasında kayboluyor. Fırsatını bulanca golünü atıyor. Dün de yine ağları havalandırdı. Enis Destan ile birlikte oynasa çok daha fazlasını atar. Trabzonspor, ön alanda çoğalamıyor.

Hücumcular birbirinden çok uzak oynuyorlar. Hal böyle olunca, rakip savunma çabuk toparlanıyor, dönen topları da genelde rakipler alıyor.

Trabzonspor'un hızlı oynaması lazım. Pepe çalım sevdasından vazgeçmeli. Yana-geriye pas yerine, dikine oyun tercih edilmeli.

Trabzonspor, deplasmanda 3 gol atıyorsa kazanmalı. Bu kadar kolay goller yenmez. Rakibin kadar kolay şut atmasına izin verilmez. Daha sert, daha savaşçı oynamalı Trabzonspor.

Maça Berat ile başlanmış olsaydı daha dirençli bir orta alan olurdu. Bakasetas, milli maçlarda gollerini atıyor ama Trabzonspor'da adeta esneye esneye oynuyor. 2 milyon euro'yu beğenmeyip, gitmek istiyorsa da 'güle güle' denmeli. Dün ne hücuma ne de savunmaya bir katkısı olmadı Bakasetas'ın!

Trabzonspor dünkü maçı kazanmış olsaydı, bir anda kendini zirve yarışının içinde bulurdu. Evet daha çok maç var. Ama oyun, zirve oyunu değil. Defans dökülüyor, orta alan çok yumuşak. Hücum hattında sadece Onuachu'nun performansına bağlı bir Trabzonspor var.

Oysa bu takımda Trezeguet, Visca, Abdülkadir Ömür, Pepe, Enis Destan gibi müthiş oyuncular var. Daha cesur ve daha hızlı futbol, Trabzonspor'u zirvenin eteklerine taşır. Bu takım için iki vazgeçilmez oyuncu var. Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür!

Abdullah Avcı, bu iki oyuncunun üzerine titremeli. Onlar gününde oldukça Trabzonspor'un sırtı yere gelmez.