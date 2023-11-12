İcardi ve tehlike çanları

Bayern Münih yorgunu Galatasaray'ın, Mersin'deki maçta Hatayspor karşısında ortaya koyduğu futbol, gelecek haftalar için tedirgin etti. Okan hoca, Angelino'nun yerine Kazımcan Karataş, Torreira'ya partner olarak da Oliveira ile maça başladı. Oliveira'yı beğendim. Çok çalışkandı, hücuma çıkışları da etkiliydi. Maça tahrip gücü yüksek bir futbolla başlayan Zaha, gol atacağını daha ilk dakikalarda belli etmişti. Okan hocanın İcardi'yi bu kadar uzun süre sakat sakat oynatması ne derece doğru, tartışılmalı. Takımı adeta bir kişi eksik oynatıyor. Skor 1-1'ken 29'da Kerem Aktürkoğlu 'al da at' pası verdi İcardi'ye. Sağlam bir İcardi için böyle bir pozisyonu gole çevirmek çocuk oyuncağıydı. Dün Erce ile karşı karşıya kaldı ama 'ıska' geçti. Çünkü canı yanıyor, çünkü sakat! Ağrı kesici iğne ile oynasa da eski İcardi'yi izleyemiyoruz. Yenilen golde hem Kazımcan'ın hem de Sanchez'in hatası vardı. Galatasaray'ın Zaha ile bulduğu golde takım arkadaşı ile çarpışan kaleci Erce büyük şanssızlık yaşadı. Hatayspor uzun toplarla ve hızlı çıkışları ile Galatasaray savunmasını yordu.



Dadashov'u beğendim. Çok etkiliydi. İlk yarıda Ziyech, ikinci yarıda da Sanchez ile direğe takıldı Galatasaray. Abdülkerim'in bir kafa vuruşu var ki, doksana giden topu Erce çıkardı. Galatasaray, Hatayspor ceza sahasında ikinci golü ararken, kendi kalesinde golü gördü. Kerem rakip savunmayı dağıtıp, takım arkadaşlarına servis yapıyor ama herkes İcardi'den bir şeyler yapmasını bekliyor! İcardi topu ezince, Hatayspor topu kapıp, hızla Galatasaray kalesine geldi ve Lamkel ile yeniden öne geçti. Okan hoca, hücumdaki en etkili isim olan Kerem'i çıkararak ne yapmaya çalıştı anlamadım. Sahada yürüyen İcardi dururken neden Kerem! İcardi kaç kez topla buluştu ve bu buluştuğu toplarla ne yaptı? Okan hoca bunun analizini iyi yapmalı... Mertens neden bu kadar geç oyuna girdi? Ziyech'in oynadığı futbol ortadayken... Birkaç cümle de hakemler için söyleyelim. Dakikalar 90+6'yı gösterirken, ceza alanı içinde İcardi topa yükselmeye çalışıyor. Ama Kilama ayağına bastı. Hakem Bahattin Şimşek net penaltı olan bu pozisyonu göremedi. VAR'da görev yapan Emre Malok da devreye girmedi. Cimbom'un net penaltısı güme gitti. Hakemler daha dikkatli olmalı. Dünkü maçta Okan hoca ne kadar hata yaptıysa; Volkan hoca da o kadar doğru işler yapıp maçı kazandı.