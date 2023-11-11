Abra Kadabra!

Fenerbahçe derbisini sanki başka bir takım oynamış da kazanmış gibi bir görüntüsü vardı Trabzonspor'un ilk yarıda...

Kadıköy'de harika maç çıkaran o takımın yerinde yeller esiyor gibiydi.

İlk bölümde son derece yavaş oynayan, art arda üç pas bile yapamayan bir Trabzonspor vardı sahada.

Neden bu kadar istikrarsız bir görüntüsü var Trabzonspor'un inanılır gibi değildi.

Bordo-mavili takımın bu halini gören Konyaspor, 30 ile 40. dakikalar arasında Trabzonspor kalesinde büyük baskı kurdu.

Calvo, 1 metreden topu kale yerine üst direğe nişanladı.

Cicaldau, Uğurcan'ı geçemezken, Soner Dikmen, sert bir şutla rakip kaleyi yokladı.

Trabzonspor ise en net fırsatı 45'te Visca ile yakaladı. Onun şutunu da da Yasir Subaşı çizgiden çıkardı. Konyaspor'da Moreno müthiş bir futbol ortaya koydu.

Maçın ilk yarısını izlerken, 'oyun Bakasetas'ı çağırıyor' dedim içimden.

Abdullah Avcı da ilk 45'te çok top kaptıran ve etkisiz kalan Berat'ı çıkarıp, Baka ile ikinci yarıya başladı. İkinci yarının başında Onuachu karşı karşıya pozisyonda Bernardoni'ye takıldı.

Pepe daha fazla sorumluluk almaya başladı. İlk bölümde sıkıcı bir futbol oynayan Trabzonspor, ritimli bir futbol oynamaya başladı.

Ve bu baskılı oyun, Trabzonspor'a golü getirdi. Onuachu harika bir plase ile Papara Park'ı bayram yerine çevirdi.

İlk yarıya boşa geçiren Trabzonspor, ikinci yarıda Fırtına gibi esmeye başladı.

Konyaspor da oyundan hiç kopmadı.

Yine çok net pozisyonlar yakaladı konuk ekip... Trezeguet de oyuna girdikten sonra daha fazla rakip kaleye giden, hızlı futbol oynayan bir Trabzonspor vardı sahada.

Tam işler yolunda giderken, Mehmet Can'ın kaptırdığı bir top, çok pahalıya mal oldu ve Konyaspor, Prip ile skoru eşitledi. Konyasporlu oyuncular, sanki bir final maçına çıkmışlar da sonunda kupa alacaklarmış gibi yürekli bir oyun ortaya koydular.

Helal olsun Hakan Keleş'in öğrencilerine... Ancak maçın en iyisi Onuachu bir kez daha sahneye çıkarak yüzyılın golünü atarak 3 puanı getirdi.

Enis Destan'ın pasında, ceza alanı içinde Onuachu, sıçrayarak ayağının arkasıyla topu filelere yolladı ve tam bir İbrahimoviç golü atarak gözlerimizin pasını sildi.

Hatta İbrahimoviç'in golü desek de onun kariyerinde olmayan güzellikle bir gol izletti bize Onuachu.

Yüzyılda bir görülen bir golle galibiyetin mimarı oldu. Nijeryalı futbolcu dün Konya karşısında masal kahramanı gibiydi.

Sihirli dokunuşları ile masalları gerçeğe dönüştürdü.