Zaha Zaha neler!

Okan Buruk, ilk 11'de yaptığı santranç oyunu gibi hamlelerle kafasında zaten maçı oynayıp kazanarak sahaya çıkmıştı... Abdülkerim Bardakcı'yı sol beke çekmesi, Nelsson'u 9, Ziyech'i de 7 maç sonra ilk 11'e monte etmesi Bayern Münih maçına da bir yatırım anlamına geliyordu. Okan hoca, dünkü maça kadar performansı yetersiz olan Zaha'da neden bu kadar ısrar ettiğini sanırım herkese anlatmış oldu. Galatasaray, dün Kasımpaşa karşısında sadece 3 puan almakla kalmadı, Zaha'yı da kazanmış oldu. Artık gol yollarında İcardi'ye bir alternatif daha üretmiş oldu Okan Buruk! Büyük futbolcu büyük oynar ve maç kazandırır, dün Zaha da bunu yaptı...

İcardi sakatlığı nedeniyle 3 maçtır iğne olarak oynuyor. Yaptığı çok büyük fedakarlık! Bu iğnelerin futbolcu sağlığı açısından bir zararı yok mu? Varsa neden İcardi riske atılıyor? Çünkü Galatasaray'ın, lig ve Avrupa'da daha çok uzun bir yolu var. İcardi de bu takımın adeta şahdamarı! İcardi pamuklara sarılmalı. Okan Buruk, İcardi'nin üzerine titremeli... Hatta Rams Park'ın önüne İcardi'nin heykeli dikilmeli... Dün maçın daha ilk saniyelerinden itibaren Zaha'ya baktığımızda 'Bu adamın maçı olur' dedik içimizden. Çalım attı, adam eksiltti, orta yaptı, şut attı, takımı oynattı, attığı 2 golle 3 puanı getirdi. 'Zaha bu işte' dedirtti izleyenlere. Galatasaray için İcardi ve Kerem'den sonra artık üçüncü bir isim daha var Zaha! Üç silahşorler gibi... Kerem Aktürkoğlu, rakip savunmanın dengesini bozdu, çok koştu, skor üretmeye çalıştı ama şanssız bir günündeydi. Omuzlarında büyük bir yük var ve bu durum, Kerem'i strese sokuyor!

Okan Buruk, üç yerli kuralı nedeniyle Torreira'nın yanında mecburen Kaan Ayhan ile başlıyor maçlara. Muslera sakatlanıp, Günay oyuna girdikten sonra eli rahatlayan Okan hoca, Kaan'ı çıkarıp, Oliveira'yı sahaya sürdü. Kaan Ayhan, dün de vasat bir futbol sergiledi. Kasımpaşa, açık futbol oynayan, fizikli ve çabuk hücumculardan kurulu bir takım. Dün de maçın her anında oyunun içinde oldular. Zaman zaman Galatasaray kalesinde gol pozisyonları yakaladılar. Çok süratli olan Fall net bir fırsattan yararlanamadı. Galatasaray, 2-1'den sonra oyunu riske etmedi. Okan hoca, art arda değişiklikler yaparak dinç oyuncuları sahaya sürdü.

Sanchez'e partnerlik yapan Nelsson, dün yürekli oynadı, uzun süredir kulübede olmasına rağmen, kendisini hazır tuttuğunu gösterdi. Galatasaray, ligde son 10 maçını kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kafalarda hep Şampiyonlar Ligi olduğu için bu 10'luk seride zaman zaman kötü oynadılar ama galip gelmesini bildiler. Okan hoca, Zaha'yı kazandığı gibi Ziyech ve Teteh'i de forma sokarsa Galatasaray, gücüne güç katmış olur. Ndombele ve Angelino ise Ocak ayında gönderilmeli... Şimdi sırada Bayern Münih deplasmanı var. Kasımpaşa önünde oynanan futbol, Bayern karşısında yetmez! Galatasaray, bu futbolun çok üzerine çıkmalı. Rams Park'ta 70 dakika bunu yaptı Aslanlar! Almanya'da neden olmasın!