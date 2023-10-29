Galatasaray Trigonometre gibi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun! Hafta içinde Bayern Münih'e karşı 75 dakika olağanüstü bir maç çıkaran Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında dirençli bir takım buldu. İlhan Palut hoca, Galatasaray'a karşı takımını çok iyi motive etmiş ve dersine de çalışmış. İlk yarıda çok fazla gol pozisyonu izleyemedik, çünkü Rizespor, sahanın her alanında Galatasaray'a pres yaptı. Okan Buruk, saha dizilişinde Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numara pozisyonunda oynatma inadından vazgeçerek tekrar sol kanada monte etmiş. Zaha sağ kenarda oynarken, Mertens de 10 numara pozisyonunda maça başladı. Torreira'nın partneri ise Kerem Demirbay'dı. İlk yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun müthiş bir füzesi vardı; Gökhan Akkan muazzam bir kurtarışlar gole izin vermedi. Galatasaray ilk yarıda üretken değildi. İcardi'yi topla buluşturamadılar. Mertens vasattı. Okan hoca, ikinci yarıya 3 değişiklik birden yaparak girdi. Oliveira, Ziyech ve Kaan Ayhan girdikten sonra vites artıran ama yine üretkenlikten uzak bir Galatasaray izledik. Angelino tel tel dökülürken neden bu kadar oynatılıyor anlaşmış değilim. Yeni transferlerden Kerem Demirbay da bu performansı ile Galatasaray'da oynayamaz. Mertens ise yedek kalmayı kabullenmiş olacak ki, dün 11'de çıktığı maçta tam bir hayal kırıklığıydı. 2. yarıda Galatasaray önde oynamaya çalıştıkça, baskı yedi, kalesinde pozisyonlar gördü. Dün bir Kerem Aktürkoğlu'na bakıyorum, bir de Zaha'ya! Biri atom karınca, diğeri yalancı bahar gibi! Oynatsan bir türlü, oynatmasan... Sakat sakat oynayan İcardi ise takım arkadaşlarına 'bana orta yapın, pas atın' diye neredeyse yalvaracak! Galatasaray ligde geçen sezonki futbolunun gerisinde. Bunu en büyük nedeni hazır olmayan, ne vereceği koca bir soru işareti olan isimli (pahalı) oyuncuların transferi! (Davinson Sanchez'i ayrı tutalım. O tam bir cesur yürek!) Ndombele nerede, mesela! Üstelik de beğenilmeyen, yerine Ndombele'nin alındığı Sergio Oliveira, attığı golle Galatasaray'a hayat veren isim oldu! Galatasaray öne geçtikten sonra zaten o dakikaya kadar iyi oynayan Rizespor, maçı bir anda tek kaleye çevirdi. Galatasaray, İcardi gününde değilse gol atmakta zorlanıyor! Üstelik de alternatifsiz bir oyuncu! Halil ve Bakambu ile bu iş olmaz! Geriye sadece Barış Alper kalıyor. Ocak'ta iyi bir santrfor transfer edilmeli! Galatasaray, Rize deplasmanında kazandı ama iyi oynamadı! Galatasaray'ın bu kadrosu bir trigonometri sorusu kadar zor! Bu yüzden Okan hocanın, dün kenarda adeta göbeği çatladı...