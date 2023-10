Icardi uzay çağı golcüsü!

Maçtan önce Rams Park'ın tribünleri bir anda 'Dünyanın 8. Harikası'na dönüştü. Bugüne kadar gördüğüm en güzel koreografiyi izlerken çok duygulandım. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamalarına yakışan olağanüstü güzellikte bir koreografiydi. Emeği geçen herkesin eline, yüreğine sağlık! Helal olsun, binlerce kez teşekkürler, bizlere bu güzellikleri yaşattığınız için! Duygularımıza, kalplerimize dokunduğunuz için! İzlerken hep birlikte haykırdık: 'İLELEBET CUMHURİYET!'

Duygu yoğunluğu içinde başlayan bir derbi oldu. Maçın ilk dakikalarında önde pres yapan bir Beşiktaş izledik. Sonrasında Galatasaray'ın dünya yıldızları devreye girerek, Beşiktaş kalesine yüklenmeye başladı. Maçın yıldızı İcardi, Amartey'e çok zor anlar yaşattı. Amartey, Beşiktaş gibi büyük bir takımda oynayabilecek kapasitede bir stoper değil. Ağır ve çok kademe hatası yapıyor. Maça muazzam başlayan Mert Günok, gördüğü kırmızı kartla Beşiktaşlı oyuncuların enerjilerini düşürürken, Galatasaraylı oyunculara da 'Artık nasıl olsa kazanırız' rehavetini getirdi. Bu arada Halil Umut Meler, ceza sahası dışında Mert Günok ile İcardi arasındaki pozisyonu nasıl göremedi, gördü de kararı VAR'a mı bıraktı! İnanılır gibi değil! Mert Günok, ceza sahası dışında topa elle müdahale ediyor. Pozisyon aynı zamanda bariz gol şansı! VAR'daki Abdulkadir Bitigen, Meler'i VAR monitörüne davet etti ve böylece hakem, kırmızı kartını çıkardı. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra tamamen geriye yaslandı. Galatasaraylı oyuncular da oyunu tek kaleye çevirirken, adeta gol kaçırma yarışına girdiler. Bu arada kaleye geçen Ersin'in de etkili kurtarışları oldu.

Burak Yılmaz'ın ikinci yarıya Chamberlain ile başlaması, siyahbeyazlı takıma büyük ivme kazandırdı. Beşiktaş ikinci yarının ilk bölümünde etkili oldu ve Chamberlain ile golü buldu. Bu golde asisti yapan Rosier, Angelino'yu tereyağından kıl çeker gibi geçti. Angelino, Galatasaray'ın en vasat ismiydi. Okan hoca, Angelino'ya 78 dakika nasıl sabretti anlayamadım. Angelino, Galatasaray'da oynayabilecek donanımda bir oyuncu değil. Bir dönem Trabzonspor'da oynayan Marlon'a çok benziyor! Galatasaray'ın ocak ayında acilen bir sol bek transferi yapması lazım. Ya da Kazımcan bu mevkide oynamalı. Galatasaray, uzun süre 10 kişi oynayan Beşiktaş'ı yenerken zorlandı, evet çok pozisyon buldu ama baskılı bir futbol oynayamadı. Her maçta yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu da dün durgun bir günündeydi.

İcardi, Galatasaray'ın her şeyi. Bir futbolcudan öte bir isim! Sahadaki her hareketi, her davranışı kalite kokuyor... İcardi bir uzay çağı golcüsü! Mert'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda itiraz bile etmeden işine baktı, kendini yere bile atmadı! Helal olsun! 10 değil, belki de 20 milyon euro'yu hak ediyor İcardi! Aslanlar gibi oynayıp gollerini atıyor. Galatasaray'ın 80'de kazandığı penaltıda Torreira'nın kafa vuruşunda ceza sahasında Amir topa elle müdahale ediyor. Net penaltı. Halil Umut Meler, 61'de Amir-Torreira mücadelesinde penaltı verdi. Sonrasında VAR monitöründen izleyerek, penaltıyı iptal etti. Doğru kararı VAR sayesinde verdi. Pozisyon hem dışarıdaydı hem de penaltı değildi. Galatasaray, büyük golcüsü İcardi'nin sayıları ile Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti. Şimdi sırada Bayern Münih var! Ama Beşiktaş karşısında oynanan oyun, Bayern Münih maçında yetmez! Galatasaray, bu oyunun iki katını oynamak zorunda! Daha önce yapmışlığı var mı Galatasaray'ın var! O zaman bir destan daha bekliyoruz Galatasaray'dan!