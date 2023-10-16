Koşun haber verin tarihe!

Türkiyem Almanya'da. EURO 2024 biletini cebimize koyduk, hem de bitime bir maç kala. Grup birinciliği için Galler'i de yeneceğiz. Sıra geldi Galler'e. Helal olsun Bizim Çocuklara! Kahramanlar'ın başı yıldızlarda, ayakları samanyolunda... Dün uğurlu şehrimizde, milli takım stadımızda, Konya'mızda bir tarih daha yazdık! Ay-yıldızlı kahramanlarımız, yeni bir çılgınlık üretti. Her oyuncumuzun formasından yılların teri aktı. Ateşlere basarak koşan bir takım ruhuyla oynadık.

Bizim Çocuklarımız başardı! Türkiye başardı! Montella'nın gelişi ile bir ülkenin Milli Takımı'nın futboldaki kaderi değişti! Önce Hırvatistan'ı, sonra Letonya'yı çimlere gömdük! Cumhuriyetimiz'in 100. Yılı'nda tarih yazdık. 2016, 2020 ve 2024... Üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'ndayız. Artık turnuva takımıyız. Biz olmadan Avrupa Şampiyonası olmaz! Geliyoruz Almanya! Bir tarih de EURO 2024'te yazacağız inşallah! Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethetmek için Bizans surlarını aşmakta bile bu kadar zorlanmadı. Dün Letonya duvarını aşmak için tam 58 dakika bekledik. O duvarı Yunus Akgün'ün bir scud füzesi ile yıktık. Sonrası zaten çorap söküğü gibi geldi. Cenk Tosun ve Yusuf Sarı'nın girişi ile farka gittik. Maçtaki en önemli hamle skor 1-0'ken Uğurcan Çakır'dan geldi. 67'de Uğurcan Çakır, olağanüstü bir kurtarış ile skoru tuttu.

Montella gerçekten çok zeki ve yaratıcı bir teknik adam. Böyle maçlarda pivot santrforlarla sahaya çıkmak bir ezberdir. Kalabalık defansları aşmak için havadan toplarla sonuca gitmek hedeflenir. Ama Montella, süratli ve yıpratıcı kanat forvetlerle maça başladı. Yunus, Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu gibi. Skoru aldıktan sonra Cenk Tosun'u oyuna alıp, art arda attığımız gollerle Milli Takım'ın başında destan yazdı. Biz bir futbol ülkesiyiz ve böyle başarıları sonuna kadar hak ediyoruz. Teşekkürler Bizim Çocuklar! Teşekkürler Montella! Teşekkürler TFF! Teşekkürler Konya'm! Teşekkürler Türkiyem!