Ya bir yol bul Ya bir yol aç Ya da yoldan çekil!

Enis Bardhi'ye 84 dakika sabreden bir hocası var Trabzonspor'un. Biz, Bardhi'nin kötü futbolunu eleştirmekten bıktık ama Bjelica oynatmaktan bıkmadı! Yenilen golde hatası var. Oyuna hiçbir katkısı yok. Top kaptırıyor, dağa taşa şut atıyor, karavana ortalar yapıyor. Hepsi bu. Ligin daha 8. haftası ve lider Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerse, zirve ile arasındaki puan farkı tam 12'ye çıkıyor Trabzonspor'un. Yani topladığı puan kadar puan farkı yemiş olacak Trabzonspor. Ortada ilerisi için umut veren bir takım da yok. Yönetim, hocanın bir dediğini iki etmedi. Petkovic hariç kimi istediyse aldı. Ama ortada futbol oynayan bir takım yok. Saha içinde kimin ne yaptığı, kimin nerede oynadığı belli değil. Sözleşme yenilemek için 1 milyon 700 bin euro'yu beğenmeyen Bakasetas, Adana Demirspor karşısında kötü bir futbol ortaya koydu. Bu sezon iyi oynadığı maç yok denecek kadar az. Bjelica, Mehmet Can'ı neden kesti, Terezeguet'nin yerine Fountas'ı neden oynattı, ne yapmaya çalıştı? Anlayan biri varsa bana anlatsın!

Bjelica ile kazandığı karşılaşmalar da dahil, 'İste Trabzonspor bu' dediğimiz maç yok. Hoca saha kenarında ortaya akıl koyup, maçı çözecek hamleler yapamıyor. Her hattı ile dökülüyor Bjelica'nın Trabzonspor'u. İlk yarıda Yusuf Sarı, Eren Elmalı ile girdiği bütün ikili mücadeleleri kazandı. Patrick Kluivert, maçı kazanmak için taktik üzerine taktik geliştiriyor. Bjelica, takımı ayağa kaldırmak için hamle yapayım demiyor. Tam 71 dakika bekledi hamle yapmak için Bjelica. Trabzonspor koşmuyor, yenilgiye reaksiyon göstermiyor.

Sahada maç bitse de gitsek der gibi oyuncuların surat ifadeleri... Peki Bjelica'ya sabretmek ne kadar doğru? Ligin daha 4'te 1'i bitmeden lige havlu atmak üzere Trabzonspor! Onuachu gibi bir santrforun var. Top taşıyamıyorsun santrforuna. Orta alan çok yumuşak. Trabzonspor ne hücum yapabiliyor ne de savunma! Peki nasıl olacak bu iş Bjelica! Bize şunu söyleyebiliyor musun mesela; 'milli maç arasından sonra bu takım tabanca gibi olacak.' diyemiyorsan, Trabzonspor'a boşa vakit kaybettirme! Trabzonspor kaybederken bile savaşarak kaybetmeli! Senin takımın mağlup olurken, taraftarına azap çektiriyor Bjelica! Böyle gitmez Bjelica! Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil Bjelica!