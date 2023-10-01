Trabzonspor topu rakibine bırakmaz Bjelica!

Pendikspor ile oynuyorsun Ey Bjelica! Topu rakibe bırakmak nedir? Bu ne korkaklıktır! Trabzonspor, evinde oynadığı bir maçta rakip Manchester City de olsa topu rakibine bırakmaz! İlk yarıda Pendikspor yüzde 66 ile topa sahip olan taraf! Topu rakibe bırakıyorsun ve savunman da evlere şenlik! Hatayspor maçında avucunun içindeki üç puanı yaptığın hatalı değişikliklerle rakibine verdin. Pendikspor maçında Abdülkadir Ömür'ü kenarda tutup, sahada ne vereceğini kimsenin bilmediği Bardhi ile maça başlıyorsun! O Barhi dün de hiçbir varlık gösteremedi. Ve sen bunu görüp kenara almakta çok geç kaldın! Fountas'a yazık değil mi? Fountas'ı sen aldırmadın mı? Visca'yı çıkarıp, Ömür'ü oyuna alıyorsun! Hatayspor maçında olduğu gibi dün de üç 10 numara ile oynuyorsun! Bu takım nasıl savunma yapsın! Elinde Onuachu gibi dev bir santrforun var. Topla buluşturamıyorsun! Bakasetas'ı savunmanın önünde oynatarak, yeteneklerini köreltiyorsun!

Bütün yük Mendy'nin omuzlarında. O da çok yürekli oynuyor! Orta alanı tek başına ayakta tutmaya çalışıyor! Mendy'ye gösterilen iki sarı kart da yanlıştı... Göz göre göre Trabzonspor'u 10 kişi bıraktı hakem! Hakem Bahattin Şimşek çok kötü bir yönetim gösterdi. Endri Çekici'nin golünden önce Midtsjö, Mendy'ye faul yapıyor. Hadi sen bunu görmüyorsun! VAR odasında kimse yok mu? VAR odasındaki Alper Ulusoy uyuyor mu? Neden devreye girmedi! Bahattin Şimşek'in kötü yönetimine VAR da ayak uydurdu. Az daha Trabzonspor'u yakıyorlardı! Şaşırdık mı hayır!

Uğurcan Çakır ile Endri Çekici arasındaki ceza sahasında yaşanan ikili mücadelede Çekici kendisini yere bırakıyor. Uğurcan'ın rakibine bir müdahalesi yok. Pozisyon temizdi... Tribünlerin yarısı boş! Belli ki Bjelica'ya güveni azalmış taraftarın! Oynattığı futbol da ortada zaten! İyi futbolla farklı kazanman gereken Pendikspor maçında bile 3 puana giderken zorlanıyorsun! Uğurcan Çakır, 88. dakikadaki müthiş kurtarışı ile seni de adeta ipten aldı Bjelica! Ama böyle gitmez Bjelica! Cesur ol ve Trabzonspor'u çalıştırdığını unutma! Ve şunu da unutma Bjelica; korkaklar asla zafer kazanamaz! Trabzonspor dün 3 puan aldı ama oyun, ilerisi için umut vermiyor! Bjelica'nın performansı da öyle!

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