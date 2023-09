Kulübedeki potansiyel

Çaykur Rizespor yenilgisi sonrasında hocası ve kadrosu tartışılan Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında etkili bir futbol oynayarak farklı kazanmasını bildi.

Bjelica ve futbolcular rahat bir nefes aldı. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetici arkadaşları da...

Sağ bek Larsen, sol bekte iyiydi, ayrıca stoperlere de yardım etti.

Sağ bek Mehmet Can da inanılmaz bir savaş verdi. İleri çıkıp Visca'ya top taşıdı, savunması da kademesi de çok iyi...

Aferin Mehmet Can!

Her iki bek de hücuma çıkarak Trabzonspor'u önde tuttu.

Gol perdesini açan Enis Destan, Türk futbolunun geleceği...

Henüz 21 yaşında, çok hareketli, rakip stoperleri rahatsız ediyor.

Çok iyi bir kafacı.

Topun nereye geleceğini iyi hesaplıyor.

Petkovic olmadı diye üzülmesin Trabzonspor taraftarı.

Enis Destan, çok daha iyi yerlere gelecek.

Yeter ki sürekli görev alsın.

Bu arada Enis Destan'ın Milli Takım'ı da hak ettiğini ve önümüzdeki yıllarda Türk Milli Takımı'nın değişmez golcüsü olacağını düşünüyorum.

H H H

Sezona çok kötü başlayan Enis Bardhi ise harika iki gol attı.

Bardhi zaten bunları yapsın diye transfer edilmişti.

Bardhi'nin golünden önce Visca- Abdülkadir Ömür ortaklığı da akıl doluydu. Benkovic, harika bir kafa golü atarken, maçı izleyenlere Vitor Hugo'yu hatırlattı.

Benkovic, her maç biraz daha üzerine koyarak oynuyor. Baniya, ağır bir stoper ama o da dün Kasımpaşa hücumcuları ile iyi savaştı.

Maçta 2 golün asistini yapan, bir topu da direkten dönen Abdülkadir Ömür, oyuna akıl koydu.

Galibiyetin mimarlarından biri oldu Ömür!

Trabzonsporlu oyuncular arasında saha içi yardımlaşma da üst seviyedeydi.

Oyunun bazı bölümlerinde hızlı oynamasını da bildi Trabzonspor.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı iyi analiz edip, derslerine çalışmışlar.

Savunmanın önünde Bakasetas ve Doğucan ikilisi de çok savaştı.

Bakasetas'ın savunmanın önünde top kaybı yapmaması lazım.

Bazen gereksiz yere topla çok oynuyor. Bu alışkanlığından vazgeçmeli.

H H H

20 yaşındaki Göktan Gürpüz, oyuna girer girmez attığı golle farkı 5'e çıkardı.

Trabzonspor'un kadrosunda potansiyel var.

Bjelica yeni yeni keşfediyor. Aynen devam hocam...

Bu mevcut kadro ile oynanabilecek en iyi oyunu ve alınabilecek en güzel sonucu aldı Trabzonspor!

Nokta atışı transferler ve sakatlığı olan oyuncuların takıma katılması ile çok daha iyi bir Trabzonspor izleriz.

Camianın ve taraftarların, bu takıma, hocasına, yönetimine sahip çıkmaları şart!

Gereksiz tartışmalar bu takıma yarardan çok zarar verir. Gün birlik zamanı...

Hakem Erkan Özdamar, ilk yarıda Hajradinovic'in arkadan Bakasetas'ın tabanına yaptığı müdahaleyi es geçti.

Belki de görmedi. Pozisyon sarı kartlıktı. Onun dışında VAR Odası ile uyumu iyiydi.