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İSTANBUL 1 MAYIS İPTAL SEFERLER 2024 | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamaları sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılırken şehir hatları ve vapur seferlerinde de güncelleme yapıldı. Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinin ücretsiz olacağı 1 Mayıs'ta kapalı yollar ve iptal edilen seferler araştırılıyor. İşte İstanbul 1 Mayıs iptal seferler ve İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 09:50
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İSTANBUL 1 MAYIS İPTAL SEFERLER 2024 | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İSTANBUL 1 MAYIS İPTAL SEFERLER 2024 🚢 | İstanbul'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ulaşımın ücretsiz olacağına ilişkin bilgilendirme Resmi Gazete'de yayımlanırken metro, Marmaray, metrobüs ve otobüs seferlerini kullanan yolculardan ücret alınmayacak. Bununla birlikte 1 Mayıs'ta deniz ulaşımını kullanacak vatandaşlar arama motorlarında 'İstanbul 1 Mayıs iptal seferler ve İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi...' sorgulamaları yapıyor. İşte iptal seferler...

İSTANBUL 1 MAYIS İPTAL SEFERLER 2024

İBB'nin duyurusuna göre, Valilik yasakları dolayısıyla metro ve şehir hatları deniz ulaşımında bazı seferler yapılamayacak, metrobüs hattında da bazı duraklar kullanılamayacak. İETT bu açıkları kapatmak üzere ek seferler düzenleyecek.

İDO, BUDO, ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER LİSTESİ

Şehir Hatları Genel Müdürlüğünce 1 Mayıs 05.30'dan başlayarak, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na deniz ulaşımında bir değişiklik olmayacağı buna karşılık Anadolu'dan Avrupa yönünde Beşiktaş, Kabataş, Karaköy, Eminönü iskelelerine yolcu ve Harem-Sirkeci arasında karşılıklı yolcu ve araç taşınmasının yasaklandığı bildirildi.

Adalar'dan seferler her iki yönde sürecek. Eyüpsultan yönündeki seferler sürecek ancak Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına sefer yapılmayacak.

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

👉İETT, metrobüs hattında Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu duraklarında yolcu indirme ve bindirme yapmayacak, otobüs hattındaki seferler ise mevcut tarifeye göre devam edecek. Kapatılacak yollar nedeniyle oluşabilecek yoğunlukları önlemek amacıyla 520 ek sefer için 65 araç hazırda bekleyecek.

👉1 Mayıs sabah 05.30'dan başlayarak, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy ve Gayrettepe Zincirlikuyu metro durakları tüm giriş ve çıkış noktaları dahil sefere kapatılacak.

👉Kabataş-Taksim Meydan Füniküler Hattı seferleri, İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferleri ile Tünel Meydan-Karaköy Füniküler Hattı seferleri yapılmayacak.

👉İETT Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı otobüs durakları her iki yönde sefere kapatılacak.

👉M7 Mahmutbey-Yıldız Metro Hattı'nın Kağıthane-Yıldız arası tüm metro duraklarında, giriş ve çıkış noktaları dahil sefer yapılmayacak.

👉Bağcılar-Kabataş tramvay hattında seferler Topkapı İstasyonunda bitecek. Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmayacak.

👉T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı Cibali İstasyonunda duracak. Cibali-Eminönü arasında yolcu taşınmayacak.

👉Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metrobüs durakları her iki yönde sefere kapatılacak.

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