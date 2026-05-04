BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! Bayram tatili kaç gün? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2026 Kurban Bayramı tatili için resmi açıklama geldi. Başkan Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama sonrası vatandaşların "Kurban Bayramı tatili kaç gün?" ve "Kurban Bayramı önündeki 1,5 gün tatile eklenecek mi?" soruları da yanıtını bulmuş oldu. İşte detaylar...

Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 20:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı Kurban Bayramı için tatil açıklamasını resmen yaptı.

İşte Başkan Erdoğan'ın bayram tatili açıklaması:

"Kamu çalışanlarımızın Kurban Bayramı'nda 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık.

Böylece Pazartesi tam gün ve Salı öğleye kadar olmak üzere toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.

Hayırlı olsun."

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, 2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. 4 gün sürecek olan bayram, Cumartesi günü sona erecek.

  • Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün Tatil)

  • Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

  • Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

  • Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

  • Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

ÖZEL SEKTÖRDE TATİL DURUMU

Özel sektör çalışanları için resmi tatil süresi 4,5 gün olarak uygulanacaktır. Arife günü öğleden sonra ve bayramın 4 günü boyunca çalışan personellere, İş Kanunu gereği fazla mesai ücreti ödenmesi zorunludur. İdari izin (resmi olarak açıklanan 9 gün) genellikle sadece kamu kurumlarını kapsamaktadır.

F.Bahçe ve G.Saray'a Jonathan David şoku!
Galatasaray'ın Juventus'tan Teun Koopmeiners için teklifi ortaya çıktı!
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu! Başkan Erdoğan "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek müjdeyi verdi
Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber!
F.Bahçe'den TFF'ye Mert Hakan çıkarması!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
Cremonese 90+2'de yıkıldı! 21:36
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu! 21:16
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı 20:46
Beşiktaş Konyaspor mesaisini tamamladı! 20:39
Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber! 19:26
Magic'te Mosley dönemi sona erdi! 19:06
Chelsea'nin kabusu sürüyor! 18:51
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! 18:02
Emre Belözoğlu: G.Saray şampiyon olsa dahi... 17:24
Sivasspor'da kongre tarihi açıklandı! 17:13
F.Bahçe ve G.Saray'a Jonathan David şoku! 16:46
Başkan Erdoğan ralli grubunu uğurladı 16:34