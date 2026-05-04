BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! Bayram tatili kaç gün? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı Kurban Bayramı için tatil açıklamasını resmen yaptı.

İşte Başkan Erdoğan'ın bayram tatili açıklaması:

"Kamu çalışanlarımızın Kurban Bayramı'nda 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık.

Böylece Pazartesi tam gün ve Salı öğleye kadar olmak üzere toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.

Hayırlı olsun."

Kamu çalışanlarımızın Kurban Bayramı'nda 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmî tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece Pazartesi tam gün ve Salı öğleye kadar olmak üzere toplamda 9 günlük bir tatil imkânı vermiş oluyoruz. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/loWf5OTouJ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 4, 2026

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, 2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. 4 gün sürecek olan bayram, Cumartesi günü sona erecek.

Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün Tatil)

26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün Tatil) Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

ÖZEL SEKTÖRDE TATİL DURUMU

Özel sektör çalışanları için resmi tatil süresi 4,5 gün olarak uygulanacaktır. Arife günü öğleden sonra ve bayramın 4 günü boyunca çalışan personellere, İş Kanunu gereği fazla mesai ücreti ödenmesi zorunludur. İdari izin (resmi olarak açıklanan 9 gün) genellikle sadece kamu kurumlarını kapsamaktadır.

