Laurel - Hardy

Umut Bozok ile Larsen, Laurel- Hardy ikilisi gibiydi adeta... (Laurel ve Hardy, yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde çevirdikleri kısa filmlerle çok ünlü olmuş Amerikalı komedi ikilisidir...) Taraftarlara saçbaş yoldurdular. Çaykur Rizespor, Larsen'in kanadını otobana çevirdi… Umut, 70 dakika bırakın gol atmayı, kaleci Gökhan'ı tedirgin bile edemedi! Uğurcan Çakır'a ne demeli! Yediği ilk 2 golü ben kaleye geçsem bu halimle kurtarırdım. İki sezon önce uzak ara şampiyon olan Trabzonspor'un, büyük takım refleksinden hızla uzaklaşıyor olması, sahada reaksiyon gösterememesi kabul edilir bir durum değil! Trabzonspor, ne defans yapabiliyor, ne de hücum! Rakibi karşılama konusunda da çok dirençsiz ve temposuz bir takım! Kalesinden-hücumcusuna kadar her mevkisi dökülüyor Trabzonspor'un! Bjelica da formsuz, dersine çalışmamış. Çaykur Rizespor'u hiç analiz etmemişler. Helal olun İlhan Palut'a! Mocsi, Olawoyin, Zeqiri çok iyi oyuncular! Pendikspor bile mütavazı bütçesiyle Trabzonspor'dan daha kaliteli transferler yapmış. (Bakınız bedelsiz alınan Oscar Romero'ya…). Yeni transferlerden Tekliç çok kaliteli ama tecrübesiz! 2. yarıda giren Fountas ilk maçında farkını ortaya koydu. Diğer transferlerden şu ana kadar takıma bir katkı göremedik.

Takımın futbolcu kalitesi bu kadar düşmüşken, elindeki en değerli yıldızın olan Abdülkadir Ömür'ü yedek bırakıyorsun Bjelica! Yapma hocam! Sahada dökülen Umut Bozok'a 70 dakika sabrettin! Yerine giren Enis Destan harika bir kafa golü atarak 'Bu takımda Petkovic gelene kadar ben forvet oynarım' dedi adeta. Abdülkadir Ömür oyuna girdikten sonra Trabzonspor, serum yemiş hasta misali hemen ayağa kalktı. Ömür, müthiş diriplingler yaptı, maça akıl koydu. Evet Trabzonspor'un çok sakat oyuncusu var, kadrosu yetersiz. Ama her ne olursa olsun, Trabzonspor, evinde bu kadar kolay maç kaybetmez! Çaykur Rizespor ise çok iyi bir maç çıkardı ve haklı bir galibiyet aldı. Hakem Halil Umut Meler ise vasat bir maç yönetti. Kaleci Gökhan Akkan müthiş kurtarışları ile Çaykur Rizespor'un galibiyetinin mimarı oldu. Bir sözüm de Trabzonspor taraftarına! Evet takım kötü, sonuçlar kötü! Ama böyle zor zamanlarda Trabzonspor'un taraftar desteğine ihtiyacı var! Bu takım sizin! Bu takım sizin herşeyiniz! O yüzden Trabzonspor'a sırtınızı dönmek yerine kucak açın, sonuna kadar destekleyin! Papara Park'ı tıklım tıklım doldurun! Bu takımı hep birlikte ayağa kaldırın!