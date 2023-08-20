Bir tarafta ICARDI diğer tarafta UMUT!

Son Şampiyon Galatasaray, maçın oynandığı dakikalarda Hakim Ziyech transferini de açıkladı. Zaha, Teteh, Ziyech, Bakambu, Halil derken liste uzayıp gider. Ama Okan Buruk, geçen sezonun 11'inden farklı olarak sadece Angelino ile derbiye başladı. Aslında ilk yarıda Umut Bozok ve Terezeguet ile iki net pozisyonu kaçıran taraf Trabzonspor oldu. Galatasaray, süper golcüsü İcardi ile fark yaratarak skor üstünlüğünü yakaladı ve maçı kazandı... Trabzonspor, yediği ilk golü iyi analiz etmeli. Hep söyledik Bakasetas ön tarafta, yani gol bölgelerine yakın oynamalı diye. Ama Bjelica, savunmanın önünde onu oynatarak, bir büyük silahının üstün özelliklerini köreltiyor. Yenilen golden önce Bakasetas'a Torreira'nın presi vardı. Oysa Bakasetas'ın en zayıf tarafı savunma yönü.



Bjelica maça Teklic ile başlar diye düşünüyordum. Trezeguet sakatlanmasaydı Teklic'i de izleyemeyecektik. Oyunda kaldığı süre içinde ne kadar özel bir yıldız olduğunu gördük. Trabzonspor, Galatasaray karşısında savunmada ve orta alanda iyi savaş verdi. Hücumda etkisiz kaldı. Umut Bozok, kendini geliştirip ileriye gideceğine, her maç biraz daha geriye gidiyor. İkinci yarıda özelikle 60'tan sonra rakibe çok pozisyon verdi Trabzonspor. Bjelica cesur bir teknik direktör ve takıma mütavazı kadrosuna rağmen Galatasaray karşısında korkusuz bir futbol oynattı. Trabzonspor'un sahadaki en savaşçı oyuncusu Eren Elmalı'ydı.



Larsen ve Benkovic de iyiydi. Tam maç Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile bitecek denirken, yine İcardi sahneye çıktı. Olağanüstü bir kafa golü attı. Bir tarafta İcardi, diğer tarafta Umut Bozok! Fark yaratan santrfor mevki oldu. Derbiyi izleyenler, o meşhur sözü hatırladılar yine: Futbolda atan ile tutanın iyi olacak. Dünkü maçta tutanlar iyiydi. Ama öyle bir atan vardı ki... Bu adam bir uzaylı sanki. İcardi daha önceki hiçbir gerçeğe benzemiyor... Sahada büyülü bir duruşu var! Tüm olasılıkların bittiği yerde başlıyor! Yakaladı mı affetmiyor! Büyük oyuncular, büyük oynar! Maç kazandırır. İcardi de böyle bir oyuncu! Helal olsun! Yaz hazırlık kampı bile geçirmeyen İcardi, bu sezon da rakiplerin canına okumaya devam edecek gibi duruyor! Galatasaray galibiyeti hak etti. Özellikle son 30 dakikayı çok iyi oynadılar. Trabzonspor'un ise bu kadro ile ligde işi zor! Özellikle de acil bir golcüye ihtiyacı var. Sörloth ve Cornelius'tan sonra Umut Bozok'la bir arpa boyu yol alınmaz!