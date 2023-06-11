Türkiye kazandı...

Market değeri 1 milyar 700 bin euro'yu bulan iki takımın ilk yarıda ortaya koyduğu mücadele, seyir zevkinden uzaktı. İlk 20 dakika başa baş bir oyun, sonrasında sazı eline alan Manchester City'nin İnter'in sert ve geçilmez savunması karşısında sadece 1 pozisyon bulabildiği koca bir 45 dakika izledik. Adı Fenerbahçe ile anılan 37 yaşındaki Dzeko, sahanın maça en iyi başlayan ismi olarak gözümüze çarptı. Dzeko, 37 yaşında olmasına rağmen ilk 20 dakika İnter'i oyunda tutan isimdi. City ataklarında defansa gelip top bile çıkardı Dzeko. Sahada kaldığı 56 dakikada etkili bir futbol sergiledi. Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirebilirse gücüne güç katmış olur.

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İki takımın kaptanları (bizimkiler) Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan sahada iyi savaş verdi. Savunmasıyla ünlü İnter, 'gol canavarı' Erling Haaland'a ilk yarıda sadece bir kez şut şansı verdi. Onda da Devler Ligi'nin en çok kurtarış yapan ismi Andre Onana kalesinde devleşti. 35'te Kevin De Bruyne'nin sakatlanıp oyundan çıkması City adına büyük şanssızlıktı. Bu sezon tüm kulvarlarda 31 asist ve 10 gol atan, İngiliz takımının beyni Bruyne'nin yerine Guardiola, Phil Foden hamlesini yaptı. Maç boyunca Grealish-Dumfries arasındaki ikili mücadele görülmeye değerdi. İlk yarıda güzel oyun yerine bir satranç maçı izledik.

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Ligimizde hakemlerimizin, sarı kart çıkardıkları pozisyonları bile takır takır devam ettirdi hakem Marciniak, helal olsun! Hakem dediğin böyle olur. Bu kadar sertlik derecesi yüksek maçta tam 58 dakika kart çıkarmadı Marciniak.

İnzaghi, ikinci yarıda Lukaku hamlesi ile gol bulmak istedi. 58'de Lautaro Martinez, City defansının yaptığı hatada topa vurmak yerine Lukaku'ya pas verse, İnter skor üstünlüğünü yakalayan taraf olacaktı. İnter'de 24 yaşındaki stoper Bastoni müthiş bir maç çıkardı. M. City, Rodri'nin uzaktan füze gibi şutu ile aradığı golü buldu. Ardından Dimarco'nun kafa vuruşu üst direkten geri geldi. İnter adına büyük bir şanssızlıktı bu.

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Atatürk Olimpiyat Stadı'nın tribünlerinde iki takım taraftarları da tam bir görsel şölen sundular. İstanbul, Şampiyonlar Ligi finaline 100 üzerinden 100 ile ev sahipliği yaptı. Güçlü Türkiyemiz; Avrupa Futbol Şampiyonası, Dünya Kupası gibi dev organizasyonları hak ediyor artık. FIFA Başkanı İnfantino ve UEFA Başkanı Ceferin, dünkü finalden sonra büyük organizasyonlar için Türkiye'yi favori ülkeler listesinin en başına yazmışlardır. Çünkü sonuna kadar hak ediyoruz.

Gol makinesi Erling Haaland, sert İnter savunması arasında kaybolup gitti. İnter son dakikalarda Lukaku ile öyle bir gol kaçırdı ki... Ederson, mucizevi bir kurtarış yaptı.

Avrupa'nın en büyüğü, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Manchester City oldu. Tebrikler City! Tebrikler güzel ülkem!