Altın alkışlar

Geçen hafta Süper Lig'de 23. Şampiyonluğu'na ulaşan Galatasaray, Aslantepe'de ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında öyle bir maç çıkardı ki... Helal olsun, gerçekten Galatasaray'ın sahadaki mücadelesine şapka çıkarmak lazım. Fenerbahçe ile şampiyonluk maçı oynuyormuş gibi savaştı sarı-kırmızılı futbolcular... Adım atarken sanki havada yürüyor gibiydiler. Ateşlere basarak koşan bir takım ruhu ile bire bir mücadeleden bire bin bereket elde etti sarı-kırmızılılar.

Dün akşam Nef Stadı'nda bir destanın ayak izleri vardı. Zaniolo'nun golü ile tribünleri dolduran 52 bin Aslan Cimbomlu, çoktan karnaval havasını yaşamaya başlamıştı. 60'ta gole giden Zaniolo'yu düşüren Luan Peres'in kırmızı kartı ile Galatasaray zafere mührünü basmıştı bile. Bu sezon Süper Lig'e damgasını vuran İcardi'nin skoru 2-0'a getiren golü sonrasında tribünlerde yılbaşı kartpostallarını aratmayacak güzellikte manzaralara şahitlik ettik. Serin bir haziran akşamında Nef Stadı'nda dünyanın en güzel tribün fotoğraflarına bakarken, atların çektiği süslü faytonları, eski bayramları hatırladım. Futbol bir aşk masalı dedim. Dün gece İstanbul, Binbir Gece Masalları'nı yaşadı...

Sarı-kırmızılı kahramanlar, adeta masalların içinden çıkıp gerçeğe dönüşürken; yıldızlar yere inip, sarı-kırmızılı futbolcuların gözlerinden öpüyordu. Bu arada da sahada o kadar iştahlı bir Galatasaray vardi ki, Jesus hamle üzerine hamle yapıyordu ama bu tahrip gücü yüksek Galatasaray'ın karşısında değil Fenerbahçe, Manchester City olsa ne yazar... Tam bu cümleyi yazarken Zaniolo öyle bir gol attı ki, İrfan Can, ağlara giden topu göremedi bile... Aslantepe, Aslantepe olalı böyle bir coşku, böyle muhteşem bir takım görmedi. Galatasaray, Fenerbahçe karşısında geçen hafta ilan ettiği şampiyonluğu öyle bir taçlandırdı ki. Galatasaray, dün akşam salkım saçan yıldızlar topluluğuydu, o yıldızlardan som altından bir tasa oyuncularının teri damlıyordu.

Galatasaray'ın bu şampiyonluğu, ana sütü gibi helal şampiyonluktur. Ve Galatasaray taraftarı... Muhteşem ötesi 12. Adam katkısı... Şampiyonluğun sarı-kırmızı renk olarak yansıdığı cennet, Galatasaray tribünleriydi. Ve Galatasaraylı futbolcular, her maçta gözleri şampiyonluktan başka bir şey görmeyen futbolcular topluluğuydu. Ne hakemler, ne rakipler kimse durduramadı Galatasaray'ı. Bu şampiyonluk çok ama çok yakıştı yıldızlar topluluğu Galatasaray'a.

Aslanlar'ın başı yıldızlarda, ayakları samanyolunda... Bu takımın kod adı ŞAMPİYON! Sarı-kırmızılı takımın bu şampiyonluğunun perde arkasında Başkan Dursun Özbek'in büyük vizyonu, kibirden uzak alçakgönüllülüğü ve ustalığı; Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un transferlerdeki nokta atışı hamleleri ve bilgeliği; Teknik Direktör Okan Buruk'un satranç ustalığı, maçları nakış gibi işlemesi; Galatasaraylı taraftarların Şampiyon Galatasaray'a verdiği olağanüstü destek vardı... Altın alkışlar GALATASARAY'a gelsin! Tebrikler Şampiyon Galatasaray!