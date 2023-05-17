Yüzde 99 şampiyon!

Galatasaray'ın cebinde şampiyonluk için bu kadar avantaj varken, bu telaş ve stres neden? Dün de İstanbulspor karşısında maça sakin, sabırlı, zaman zaman da telaşlı oyunu harmanlayarak ilk yarım saati geçti sarı-kırmızılılar. Dakikalar 30'u gösterdiğinde Galatasaray rakip kaleye 9 isabetsiz şut çekmişti. Oliveira rakip kaleyi şutları ile dövmeye çalıştı durdu. İstanbulspor'un ilk yarıda Muslera'nın koruduğu kaleye isabetli şutu bile yoktu. Galatasaray ön alan baskısı yaptığı anlarda rakip kalede etkili oldu. Galatasaray maç boyunca Boey'i çok aradı. Dubois oyunun savunma ve hücum yönünde etkisiz kaldı. Kerem ve Rashica ile kenar ortalarından etkili olmaya çalıştı Galatasaray. İlk yarının son bölümünde gaza basan Galatasaray, İcardi'nin penaltı golüyle öne geçti. İcardi penaltıyı adeta bir füze gibi kullandı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltıyı atlamıştı. Ama VAR devreye girdi ve net penaltıyı verdi hakem. Pozisyonda Duhan Aksu, Rashica'nın ayağına bastı. Galatasaray, öne geçtikten sonra ikinci golü de buldu, VAR pozisyonda ofsaytı tespit ederek golü iptal etti. Maçın ilk yarısında Alper Ulusoy yönetimindeki VAR iyi çalıştı ve hakemi de kurtardı.

Okan Buruk; ilk yarıda çok top kaybıyla oynayan ve karavana şutlar çeken Oliveira'yı kenara alarak ikinci yarıya Midtsjö ile başladı. Kazımcan; çok yürekli bir oyuncu ama maçın başlarında Eze ile bire birde çok zorlandı. İkinci yarıda da kaptırdığı bir topta kalesinde tehlike yaşadı Galatasaray. Galatasaray, ikinci yarıya da düşük tempoda başladı. Önde baskı yapmayınca da üretkenlikten uzak bir görüntü sergiledi. İstanbulspor, Fatih Tekke yönetiminde her maç biraz daha üzerine koyuyor. İyi savunma yapıp, hızlı kontrataklara çıkıyorlar. Ama bu kadro kalitesiyle bundan daha iyisini Morinho da gelse çıkaramaz... Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra iyi de oynadı İstanbulspor; pozisyonlar da buldu. Fatih Tekke bu çizgide devam ederse 2-3 yıla kalmaz Dört Büyükler'den birinin teknik direktörü olur. Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın gaz pedalı diyorum. Dünkü maçta hep bir fazlasını yapmaya çalıştığı için pozisyonları sonuçlandıramadı, final paslarını veremedi. Ama İcardi'nin 2. golünün asistini yaptı. Kerem; Galatasaray için İcardi kadar önemli bir oyuncu. Galatasaray baskı yapıp kaptığı toplarda hızlı oynayınca hem pozisyon buldu hem de şampiyon gibi oynadı. Ama bunu çok az yaptı maç boyunca sarı-kırmızılılar.

Okan hocanın Zaniolo hamlesi, ikinci golü bulup rahatlamak içindi. Ama Zaniolo sadece 6 dakika oyunda kalabildi. Mehmet Yeşil'e yaptığı harekette hakem, sarı kart göstermişti. VAR'dan yani Alper Ulusoy'dan uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Tugay Kaan Numanoğlu, sarıyı iptal ederek Zaniolo'ya kırmızı kart gösterdi. Çünkü Zaniolo, bu pozisyonda ayağını kaldırıp Mehmet Yeşil'in dizine vuruyor. Galatasaray, Zaniolo'ya büyük yatırım yaptı. Bu performansı ile Zaniolo'yu Milan veya başka bir takım alır mı, 15-20 milyon Euro verir mi? Zor görünüyor... Okan hoca, 10 kişi kalan takımının direncini artırmak ve skoru tutmak için Kaan Ayhan ve Barış Alper'i oyuna aldı. Günün vasat oyuncularından Mertens ve Dubois çıktı. İki değişiklik de doğruydu. Galatasaray'da maçın en iyileri Torreira, Kerem, Nelsson ve İcardi idi. Arjantinli gol makinesi, kendisinin ve Galatasaray'ın ikinci golünü atarak, galibiyete mührünü bastı. Galatasaray, İstanbulspor maçını kazanarak şampiyonluk kapısını ardına kadar açtı. Hatta şampiyonluk kupasının bir kulpunu da tuttu. Büyük konuşmamak lazım ama Galatasaray, bu saatten sonra şampiyonluğu kimseye kaptırmaz! Bu iş derbiye kalmaz! Benim tahminime göre Galatasaray yüzde 99 şampiyon! Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu artık an meselesi...