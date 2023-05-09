Bjelica’ya güvenin!

Bjelica geldikten sonra Marek Hamsik'te 'futbola yeni başlamış gibi' bir heyecan var. Geçen sezonki görüntüsünden uzak olsa da sahada savaştı, topun olduğu her yere gitmeye çalıştı Hamsik. Tolunay Kafkas gibi tecrübeli bir teknik direktör, kırmızı karta neden itiraz etti inanamadım! Kitsiou, Hamsik'in kaval kemiğine basıyor. Topla hiçbir ilgisi yok. Hocam, bu pozisyon, hakem eğitimlerinde 'kırmızı kart'a örnek olarak gösterilir.

Hakem Erkan Özdamar'ın, Kitsiou ve Tolunay hocayla gösterdiği kırmızı kartlar doğruydu. Trabzonspor, Ankaragücü 10 kişi kalmasına rağmen, bir türlü oyun üstünlüğünü ele geçiremedi. İsteksiz ve yavaş futbol, tribünlerdeki az sayıda bordomavili taraftarların da uykusunu getirdi. İlk yarının son anlarında Umut Bozok'un attığı gol, Trabzonspor'un futboluna biraz olsun ivme kattı. İkinci yarıda daha çok boş alan bulan Trabzonspor, Umut Bozok ile 2. golü buldu. Bordo-mavililer farkı bulduktan sonra daha coşkulu oynamaya başladılar. Bjelica'nın takım üzerindeki arayışları sürüyor. Hoca sıkı çalışıyor ve heyecanı büyük. Arif Boşluk'a ilk 11'de şans vermesi, iki sol bek ile maça başlaması, çift forvetli oyun anlayışı, 'ben bu maçı kazanacağım' dedirtti bizlere. Ama Enis Bardhi ısrarı, Markovic'in ilk 11'de olmaması eleştirilebilir. Ama Trabzonspor kazandı ve kendine geldi.

Dünkü maçın en büyük kazanımlarından biri de Edin Visca ve Abdülkadir Ömür'ün sahalara dönmesi oldu. Bu iki oyuncu girdikten sonra potansiyelli bir Trabzonspor izledik. Çok pozisyon buldu 2. yarıda bordo-mavililer. Bir yıl sonra formasına kavuşan Serkan Asan da duygusal anlar yaşadı. Bu galibiyet ile Trabzonspor yönetimi ve teknik direktör Nenad Bjelica rahat bir nefes aldı. Bjelica ile Trabzonspor kıpırdanmaya başladı. Hoca farkını hissetmeye başladık.