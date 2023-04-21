Hakem faciası

Goutas, Larsen'e dirseği ile vuruyor; ağzı burnu kanlar içinde kalıyor Larsen'in... Goutas, bununla da kalmıyor, yerdeyken kramponu ile Larsen'in yüzüne tekme atıyor. Hakem Bahattin Şimşek, Sivasspor lehine penaltı veriyor. Tamam penaltıyı anladık. Larsen'i neden atıyorsun peki? Verdiğin hatalı kararla Trabzonspor'un o dakikada ipini çekiyorsun! VAR'daki Serkan Tokat da bu rezilliği sadece seyrediyor! Başını kuma gömüyor adeta! Ben böyle rezillik görmedim. Ben bu kadar kötü bir MHK görmedim. Önce dirsek sonra da krampon darbesi ile yüzü dağılan, beyin sarsıntısı geçirdiği için ambülansla hastaneye kaldırılan Larsen'e kırmızı kart gösterdi hakem Bahattin Şimşek! Bir de penaltı. Larsen'i atıyorsun, dirsek ve tekme atan Goutas'ı sahada tutuyorsun! O dakikada yani 23. dakikada bitti maç! Hakem Bahattin Şimşek ve VAR Serkan Tokat, Trabzonspor'u yaktı! Pozisyonu izlerken bile dehşete kapılıyor insan! VAR'daki Serkan Tokat, "Penaltıyı verdin ama rakibin de Larsen'e şiddetli faulü var. Kırmızı kart doğru olmaz. Zaten penaltıyı verdin' diyemiyor Bahattin Şimşek'e… O zaman neden VAR Odası'nda oturuyorsunuz!

Nenad Bjelica'nın şanssızlığı bu! Nerden bilsin hakemlerimizin bu kadar kötü olduğunu! Trabzonspor, şu anda alınabilecek en doğru ismi getirdi! Nokta atışı bir hoca seçimi yaptı. Bjelica'yı Dinamo Zagreb günlerinden beri yakından takip etmeye çalışıyorum. Tam Trabzonspor taraftarının istediği hücum futbolunu ve dik oyunu oynatabilecek bir teknik adam. Zamana ve desteğe ihtiyacı var Hırvat çalıştırıcının. Bjelica; motivasyon, taktik, disiplin, analiz uzmanı. Gençleri takıma kazandırma ustası. İdman ve oyuncu ilişkilerinde Eric Gerets'i, liderlik konusunda ise Aragones'i örnek alan bir spor adamı. Trabzonspor'un Sivasspor maçı öncesinde eksiği çoktu. Neredeyse takımın yarısı yoktu. Bir de üzerine 22. dakikadaki hakem faciası eklenince Bjelica ne yapsın! Şiddetle puana ihtiyacı olan Sivasspor, Trabzonspor'un 10 kişi kalmasını fırsata çevirerek haklı bir galibiyet aldı. Çok da iyi oynadı Rıza Çalımbay'ın öğrencileri! Uğurcan olmasa çok daha farklı bir skorla maçı bitirebilirdi Sivasspor!

Ama Bahattin Şimşek'e MHK Başkanı Lale Orta'nın kırmızı kartını çıkarması lazım! Bahattin Şimşek, bundan sonra maç alarak ödüllendirilecek mi, yoksa skandal yönetiminin hesabını verecek mi? Buna VAR'da skandala seyirci kalan Serkan Tokat da eklenecek mi? Hep birlikte bekleyip göreceğiz! Bjelica'nın Trabzonspor'da yapacak işi çok. Şimdiden yeni sezonun hazırlıklarına başlamalı Bjelica yönetimindeki Trabzonspor! Takımda gideceklerle-kalacaklar belirlenmeli. Nokta atışı transferler yapılmalı. Hatta transferler, mayıs ayı içinde bitirilmeli. Trabzonspor taraftarı ise şampiyonluk sezonunda olduğu gibi bordo-mavili takıma desteğini sürdürmeli. Ben Bjelica'nın Trabzonspor'da başarılı olacağına inanıyorum. Yeni sezonda çok gol atan, dikine oynayan, taraftarı futbolu ile heyecanlandıran bir Trabzonspor izleyeceğiz!