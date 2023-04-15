Altın sürahiden sarı-kırmızı şelale

Galatasaray, Nef Stadı'nda yeni bir çılgınlık daha üretti. Tribünleri tıklım tıklım dolduran 50 bin taraftar, hattrick yapan İcardi'nin gollerinden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısı ile Seyrantepe'yi bayram yerine çevirdi. Maçın 45 dakikalık ilk yarısı, tam 62 dakika sürdü. Evet yanlış okumadınız, 62 dakika. Ama sahada ve VAR Odası'nda mükemmel iki hakem performansı izledik bu 62 dakikalık ilk yarıda. Hakem Mustafa Kürşat Filiz de VAR hakemi M. İlker Coşkun da usta işi bir yönetim gösterdiler. Helal olsun! Eyyam yapmayınca, sahaya ve monitöre odaklanınca demek ki oluyormuş. Maçın ilk 10 dakikalık bölümünde önde baskı yapan, hızlı top çeviren bir Kayserispor izledik. Ama 10. dakikadan sonra Aslan, adeta kükremeye başladı. Bu kükremenin ilk kıvılcımını Galatasaray'ın 'gaz pedalı' Kerem Aktürkoğlu yaktı. İcardi'ye harika bir derinlemesine pas attı. Gollerin Prensi İcardi de çalımları ve zekası ile Kayserispor savunmasını darmadağın ederek harika bir gol attı. Daha 18. dakikada başladı 'Aşkın Olayım' şarkısı...

Sonrasında orta sahadan aldığı topla rakip kaleye ışınlanan Rashica, Bilal'in koruduğu kaleye bir füze göndererek skor tabelasını adeta otomatiğe bağladı. Rashica, sağ kanattan yaptığı etkili bindirmeler ile o bölgeyi bir otobana çevirdi. Bu golden sonra oyunu tek kaleye çeviren Galatasaray'ın atakları dur durak bilmedi. 62 dakika nasıl geçti gerçekten anlamadık. Galatasaray'ın kazandığı iki penaltı da doğruydu. İkinci penaltıda kırmızı kart da vardı. VAR Odası'nın uyarısı ile penaltı + kırmızı kart çıktı. İcardi art arda attığı 2 penaltıyla 'Aşkın Olayım' şarkısını adeta bir nakarata çevirdi. Galatasaray taraftarı, ilk yarıdaki 4-0'lık skorla erken bayram yaşadı. Dün gece Nef Stadı'nda bir destanın ayak izleri vardı. Tribünlerden sahaya altın bir sürahiden sarı-kırmızı bir şelale akıyordu adeta... Hafta içinde izlediğimiz Şampiyonlar Ligi maçlarındaki lezzetin bir başka versiyonunu dün bize lider Galatasaray izletti. Şampiyon bir takım gibi oynadı Galatasaray...

Boey, ligin ilk yarısındaki şaşaalı futbolundan kesitler sundu. İkinci yarıda da tahrip gücü yüksek bir Galatasaray izledik. Kerem Aktürkoğlu, olağanüstü bir serbest vuruş golü ile tarihi farkı getirdi. Galatasaray'ın en az kazanan futbolcularından biri olan Kerem, dünkü futbolu ile Avrupa devlerinin gözünü kamaştırmıştır. Galatasaray yönetiminin yerinde olsam, yarın hemen Kerem'i çağırır 'Yıllık ücretini 2 milyon euro'ya çıkardık' derdim. Sonuna kadar hak ediyor bu parayı... Bu arada İcardi'nin hat-trickine en çok sevinen PSG yönetimi olmuştur. İcardi için zaten sırada bekleyen takımlar vardı. Şimdi kulübü bonservisine hemen zam yapar... Galatasaray'ın sezon bitmeden İcardi'nin tapusunu alması gerekir. İş uzadıkça, İcardi'yi tutmak daha da zorlaşacak gibi görünüyor. Çünkü İcardi, daha çok gol atar Galatasaray'da... Zaniolo'nun füzesi, Bilal'in koruduğu kaledeki örümcek ağlarını yerle bir ederken, tribünlerden yükselen 'gol' sesi, Mars gezegeninden bile duyulmuştur dedim kendi kendime... Galatasaray, Kayserispor'u muhteşem bir futbolla yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Galatasaray, o kadar jeneriklik bir futbol oynadı ki dün o statta Kayserispor değil de Manchester City, Barcelona, Real Madrid bile olsa diz çökerdi!