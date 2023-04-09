Rezalet!

İhsan Derelioğlu'ndan bir fark yaratmasını beklerdim. Elinde adeta 'tükenmişlik sendromu' yaşayan bir kadro var. Geçen sezon bir sürü genç oyuncu transfer edildi. Hafta içinde yine genç yıldız adayları ile sözleşme yapıldı. Yahu gençleri oynatmamak için yemin mi ettiniz? Arif Boşluk diye bir genç cevher gördük. Gördüğümüz ile kaldık. Sol bekte Eren Elmalı aylardır dökülüyor. Arif hiç mi bu formayı hak etmiyor. Neden Kasımpaşa karşısında 3-5 genç oyuncu ile sahaya çıkıp, bizlere 'İhsan hoca, bir fark yaratmış, bu işe bir kafa yormuş, gençlerin önünü açmak konusunda bir vizyon ortaya koymuş' dedirtmiyorsun! Hemen ezber bir 11 ki, her maçta farklı bir ezber... Üstelik de bu takımın en önemli oyuncularından biri olan Visca'yı kenarda bekletiyorsun! Evet Visca etkisiz ama oynamaya ihtiyacı var. Oynat ki eski formuna ulaşsın. Maçın ilk yarısında izlediğim Trabzonspor, haftalardır ligin en kötü futbol oynayan takımı olarak geleneğini sürdürdü. Yürek yok, savaşmak yok, topu ısırmak yok, istek yok, koşmak yok... Yok oğlu yok! Bu gidiş iyi değil. İlk yarıda izlediğim Trabzonspor'u görünce 'Bu takım hızla çakılıyor! Abdullah hoca, Orhan hoca ve İhsan hoca nasıl bir teşhis koyamadı!' dedim kendi kendime.

Trabzonspor ilk yarıda öyle bir frikik golü yedi ki... Neden Uğurcan dinlendirilip, Muhammet Taha Tepe'ye şans verilmiyor mesela! İşin savunma tarafında olmayan Larsen, hiç öne çıkıp hücuma katkı vermiyor! Trabzonspor'un o kadar yumuşak ve baskıda dağılan bir orta sahası var ki... Siopis geçen yılki formundan çok uzak. Doğucan futbola yeni başlamış gibi. Acemi ötesi... Lazar Markovic yine takımın en iyisi... Yüreğini ortaya koyuyor, savaşıyor, koşuyor! İhsan hoca, ikinci yarıya Visca'yı oyuna alarak başladı. Bir ölçüde hata yaptığının farkına vardı. Trabzonspor ikinci yarıya ön alan baskısı ile başladı. Visca, Abdülkadir Ömür, Markovic ve Bakasetas aldıkları her topta Gomez'e servis yapmaya çalıştılar. Bu sezon Visca için tam bir kabus sezonu oldu. Dün 20 dakika sahada kalabildi ve yine sakatlandı.

Dün müthiş bir serbest vuruş golü atan Mounir Chouiar, ikinci yarıda da Trabzonspor savunmasını çok rahat geçip golle burun buruna kaldı. Dün o kadar acemice penaltıya sebep olan Denswil'e şöyle bir baktım da 'takımını yakan adam' dedim. Ve bu futbolcuya 2 milyon euro'nun üzerinde para verildi. Yazıktır günahtır yahu! Alt yapıda yıllık 100 bin euro'ya aslanlar gibi oynayacak pırıl pırıl onlarca stoper genç vardır Trabzon'da. Trabzonspor geçen sezon tarih yazarak şampiyon oldu. Bu sezon ise tarihi tersten yazıyor bordo mavililer. Ligde Trabzonspor dışında her takım, gücü ve kadro kalitesi ölçüsünde yüreğini ortaya koyuyor, savaşıyor! Dün Kasımpaşa savaşarak haklı bir galibiyet aldı. Kaleci Günay'ın içine sanki geçen sezonki Uğurcan kaçmış gibiydi. Helal olsun Günay sana! Trabzonspor ruhunu kaybetmiş, hedefsiz ve sezonun bitmesini bekliyor. Kasımpaşa karşısında tel tel dökülen Trabzonspor'u Beşiktaş derbisinde düşünemiyorum bile... Futbolcular milyon euro'lar alıp, sahada yürüyor; uyuyor; fedakar taraftar ise kahroluyor! Maalesef tablo bu! Yazık, çok yazık!