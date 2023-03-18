Zaniolo kenarda beklerse...

Okan Buruk, Konyaspor karşılaşmasının kolay geçeceğini düşünmüş olacak ki, Kasımpaşa maçının ilk 11'inden tam 5 oyuncu değişikliği (Nelsson kart cezalısı) ile sahaya çıktı. Haftalardır yeni hocası ile maç kazanamayan (hükmen hariç) Konyaspor, önde baskı yaparak, hızlı oynayarak Galatasaray'ı hataya zorladı. Nelsson'un yokluğunda görev alan Kaan Ayhan ile Abdülkerim ikilisi, uyum sorunu yaşadı. Kaan Ayhan, duran toplarda ileri çıkarak, gol aradı. Kaan Ayhan, düşüşte olan bir savunmacı ve eski formundan çok uzak. Nelsson'un yokluğunu çok hissetti sarıkırmızılılar. Kerem Aktürkoğlu'nun akıl dolu pasını harika hareketlerle gole çeviren Rashica, yükselen formunu sürdürdü.

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Galatasaray oyunu hızlandırdığında rakip kaleye çok kolay gidiyor; final paslarında biraz daha dikkat edebilseler daha ilk yarıda farklı skoru bulurlar. Berkan, Rashica, Kerem, Oliveira, Boey her maç çok koşuyor ve oyundan hiç düşmüyor. Bu da Galatasaray'ın sahada güçlü bir oyun oynamasına büyük katkı sağlıyor. Galatasaray'ın sol tarafı adeta bir hızlı tren gibi işledi ilk yarıda. Konyaspor, ikinci yarıya Mame Diouf'u alarak başladı. Bu değişiklik ev sahibi ekibin hücum gücünü artırdı. Hatta galibiyeti getirdi. Tam bu dakikalarda Okan hocadan Zaniolo hamlesi geldi. Galatasaray, Kasımpaşa maçında olduğu gibi dün de Mertens'i çok aradı. Mertens, Galatasaray'ın oyununu yöneten, sahada liderlik yapan, aynı zamanda gol ve asist üreten muhteşem bir oyuncu.

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Yıldızlar topluluğu Galatasaray'da Mertens'in boşluğunu doldurabilecek özellikte bir futbolcu yok. Konyaspor, Galatasaray savunmasındaki uyumsuzluktan yararlanarak Soner ile beraberlik golünü buldu. Konyaspor, yeni hocası Stanojevic yönetiminde ilk golünü Galatasaray'a atmış oldu. Nelsson savunmanın, Mertens de hücumun sigortası olunca, iki oyuncunun yokluğu Galatasaray'ın sahada bocalamasına neden oluyor. Galatasaray, dünkü maçın ikinci yarısında çok pozisyon verdi Konyaspor'a. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın hücum aksiyonlarında dün de başrolü üstlendi. İnce paslar attı, çok çalıştı. Zaniolo'nun bir füzesi vardı ki Sehic, jeneriklik bir kurtarış yaptı bu pozisyonda.

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Hiçbir maç kolay değil Galatasaray için. Okan hoca bu bilinçle takımını hazırlamalı maçlara. Çünkü rakipler, lidere çelme takmak için ekstra motivasyonla sahaya çıkıyor. Kasımpaşa ve Konyaspor, bunu gösterdi. Okan Buruk, doğru 11 ile sahaya çıkmış olsaydı Konyaspor maçını da kazanırdı. Mesela Zaniolo, ilk 11 çıkmalıydı. İcardi, Galatasaray forması altında en etkisiz maçını oynadı. 90+3'te Oğulcan nefis bir gol atarak Galatasaray'ın rekorunu bitirdi, zirve yarışına büyük bir heyecan getirdi. Konyaspor, ikinci yarıda oynadığı etkili futbol ile galibiyeti hak etti. Tam 9 maç sonra galip geldi Konyaspor. Hem de lideri iyi bir oyunla yenerek. Galatasaray'ın bu yenilgiden büyük dersler çıkarması lazım.