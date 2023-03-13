Visca suyu bile yakar!

Ligimizde bir Montella gerçeği var. Dünkü maçta da bunu gördük. Adana Demirspor, 22'de Belhanda'nın kırmızı kartı ile 10 kişi kaldı. Montella, hemen hamle yaparak iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Cherif Ndiaye ve Barrios'u oyuna aldı. Ve takımını 3'lü savunmaya döndürerek; Rodrigues ve Svensson'u da ileriye gönderdi. Adana Demirspor'un gol atacağı o kadar belliydi ki, nitekim 45+1'de N'Diaye ile beraberliği buldu konuk ekip. Bu golde Larsen ve Uğurcan'ın hatası vardı. Daha maçın başında (8'de) golü bulmuşsun. Neden bu kadar yavaş oynuyorsun! Kenarda Markovic, Hamsik ve Edin Visca var. Rakip 10 kişi, alsana bu oyunculardan birini hemen oyuna… Abdülkadir Ömür, Siopis ve Gomez dışında yüreğini ortaya koyan, bir oyuncu daha göremedik ilk yarıda sahada… Sanki Trabzonspor 10 kişi kalmış gibi bir görüntü ortaya çıktı, Belhanda'nın kırmızı kartından sonra.

İkinci yarıya Markovic hamlesi ile başladı Trabzonspor. Oyun gücü ve kalitesi açısından Hamsik ve Visca da girmeliydi. Enis Bardhi'ye 58 dakika nasıl tahammül etti Orhan hoca, inanılır gibi değil! Enis Bardhi'ye 'iyi oyuncu' diyenle asla futbol konuşmam. Yazıktır, günahtır Trabzonspor'un parasına! Kim aldıysa bu Bardhi'yi cebinden karşılasın maliyetini… Bu kadar sorumsuzca bir transfer olabilir ancak! Trabzonspor'un altyapısında Bardhi'yi cebinden çıkaracak kalitede onlarca genç vardır. Dönün bir bakın yahu altyapıya… Orhan Ak, 70 dakika Hamsik'i kenarda bekletiyor! Trabzonspor'un böyle bir lüksü yok! 76'da Edin Visca'nın sahaya dahil oluşu, Trabzonspor'un kötü kaderini de değiştirdi adeta. Girer girmez, kazanılan korner atışında topun başına gelen Visca, Vitor Hugo'nun kafasına nişanladı topu adeta. Hugo da en iyi yaptığı işi yaparak Trabzonspor'u öne geçirdi. Ardından neredeyse sıfıra yakın bir noktadan serbest vuruşu kullanan Visca, harika bir gol atarak ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu gösterdi.

Sezon başından beri söyledik, yazdık durduk! Büyük takımlar büyük futbolcularla başarılı olur. Nwakaeme ve Cornelius'un gönderilişi, Hamsik, Dorukhan ve Visca'nın sakatlığı takımı bu duruma getirdi. Oysa şampiyon takımın kadrosu korunmuş olsaydı, şuursuzca transferler yapılmamış olsaydı Trabzonspor şampiyonluk yarışının içinde olurdu. Orhan Ak, maça doğru 11 ile başlamayarak oyunu riske attı, ama ikinci yarıda doğruları görerek Trabzonspor'u galibiyete taşıdı. Kongre sürecinin başladığı bir ortamda bu galibiyet ilaç gibi gelecek bordo-mavililere. Visca'nın ve Hamsik'in dönüşü, Markovic'in transferi Trabzonspor'un gelecek maçlardaki saha sonuçlarına olumlu yansıyacaktır. Trabzonspor'un farklı galibiyetinde sahada atom karınca gibi mücadele eden Abdülkadir Ömür'ün; Hamsik ile Visca'nın imzası var! Dünkü maçı Visca'dan önce ve Visca'dan sonra diye değerlendirmek lazım. Trabzonspor'un problem çözen, maç kazandıran oyuncusu geri döndü. Orhan Ak da maçı film gibi izlemedi, geç de olsa yaptığı değişikliklerle farklı galibiyeti getirdi.