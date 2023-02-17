Tüyler diken diken!

Trabzonspor, Basel karşısında maça şu 11 ile çıktı: KAHRAMANMARAŞ, HATAY, GAZİANTEP, MALATYA, ADIYAMAN, ADANA, OSMANİYE, ŞANLIURFA, DİYARBAKIR, KİLİS, ELAZIĞ! Sadece bir şehrin değil, yüreği derinden yaralı güçlü ve büyük bir ülkenin maçıydı. Maçtan önce tribünde yükselen muhteşem koreografi çok anlamlıydı. Tüylerimiz diken diken oldu! Gözlerimiz yaşardı, kalplerimiz ağladı! Emeği geçenlerin eline, yüreğine sağlık. Akyazı'da tribünleri dolduran taraftarlar, 'Acının rengi olmaz, biz kardeşiz' diye haykırdılar. Dakikalar 1'i gösterdiğinde 'Adana, Adana!', 'Adana burada!' sesleri, bizleri derinden etkiledi. Gözlerimiz yaşlı, yüreğimiz ağlayarak izledik Basel maçını.

Plaka numaralarına göre depremin acısını en derinden hisseden illerimiz ve o illerdeki depremzedeler için tek ses tek yürek oldu Şenol Güneş Stadı'ndaki taraftarlar! Ekranları başındaki milyonlarca futbolsever de aynı acıda buluştu! 85 milyonun kalbi, Trabzon'da attı. Farklı renkler, Akyazı'da tek renk oldu! Tribünlerdeki Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Bursasporlular ve tüm takım taraftarları tek ses, tek yürek oldular. Dostluğun, dayanışmanın, yardımseverliğin en güzel örneğini verdiler. Helal olsun kar, yağmur, soğuk demeden yurdun dört bir yanından Trabzon'a Türkiye'nin maçını izlemeye giden futbolseverlere... Dün gece Şenol Güneş Stadı'nda dünyanın en anlamlı ve en güzel tribün manzaralarını izledik. Taraftarlar, tüm dünyaya şu mesajı verdiler: 'Biz kenetlendik, tek ses, tek yürek olduk. Acılarımızı bölüşüp, yaralarımızı hep birlikte saracağız.' Kocaman bir alkış sizlere! Hep birlikte daha güçlüyüz; çok güçlüyüz çok!

Biz hep birlikteyiz! Biz beraberiz! Maçı yazmak isterdim ama gözlerimiz buğulu, acımız büyük! Dün gece futbol ailesi; başkanıyla, futbolcusuyla, teknik heyetiyle, taraftarı ile tarih yazdı! Bu kenetlenme, bu birliktelik, bu dayanışma ancak Türk Milleti'nde olur! 85 milyon Akyazı'daydı... Türkiye buradaydı! Büyük ve güçlü bir milletiz! Biz Türkiye'yiz! Ne mutlu Türküm diyene! MAÇIN ANALİZİ: Trabzonspor; bunca acıya rağmen, milli maç havasındaki karşılaşmada etkili bir futbol ortaya koydu. Maçta çok pozisyon bulduk. Maxi Gomez'in kanada inip ceza sahasına kestiği öldürücü toplar şahaneydi. Bu 'al da at' güzelliğindeki ortalara Trezeguet ve Bakasetas iyi vurdu aslında ama kaleci müthiş çıkardı bu şutları... İkinci yarıda aynı görüntü devam etti, bu kez Maxi Gomez'in çevirdiği topa yine Trezeguet vurdu, kaleciden dönen topu bu kez Larsen ağlara gönderdi. Trabzonspor, adeta bir milli maçı kazandı!