Ahmet Suat Özyazıcı Stadı

Türk futbolunun ve Trabzonspor'un başı sağ olsun. Çünkü Türk futbolunun filozofu olan Ahmet Suat Özyazıcı'yı kaybettik. Ben bir çağrı yapmak istiyorum: Akyazı Stadı'nın ismi acilen Ahmet Suat Özyazıcı olarak değiştirilmelidir. Bunu en çok hak eden Ahmet Suat Özyazıcı hocamızdır. Hakkı teslim edilmelidir. Nasıl ki Akyazı'daki akademiye Özkan Sümer Akademisi ismi verilmişse stada da Ahmet Suat Özyazıcı ismi verilmelidir. Trabzonspor yönetimi bu konuda gerçekten çok hassastır. Yaşarken birçok teknik direktörün ismi Türkiye'de statlara veriliyor. Fatih Terim ile birlikte en çok kupa ve şampiyonluk kazanan isim Ahmet Suat Özyazıcı'dır. Dile kolay 18 tane kupa almış ki o dönemde o işler öyle transferle filan olmuyordu. Yürekle oluyordu. 'Güçlü savunma ve toplu hücum nasıl yapılır'ın dersini vermiştir. Hakkında makaleler yazılmış bu konuda ve sırrı çözülememiştir. Belgeseli çekilecek büyük bir teknik direktördür. Trabzonspor markasının ve Trabzonspor'un dünyanın en büyük şehir takımı olmasının temelini atmıştır. İstanbul hegemonyasına son vermiş, imkansızı başarmıştır. Anadolu İhtilali'ne imza atmış ve 'artık 3 değil 4 büyük var' demiştir. Türk futboluna damgasını vurmuştur. Benim beklentim stada isminin verilmesidir. Benim en büyük beklentim ve hayalim budur. Bunu canı gönülden istiyorum. Burada bir öz eleştiri yapmalıyım. Ahmet Suat Özyazıcı'nın hakkını medya olarak verebildik mi? Son zamanlarda evinde talihsiz bir kaza geçirmişti. Daha çok ilgilenebilir, daha çok gündeme getirebilirdik. Hakkında çok daha fazla haber yapabilirdik. Hakkını çok teslim edemedik. Çok büyük bir değerimizi, müthiş bir insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin.