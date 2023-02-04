Böyle gitmez sezon bitmez!

2019-2020 sezonu için 'hakemler sezonu kirletiyor' deyince beni Spor Savcılığı'na verenler, o gün sustular, benden davacı oldular! O gün ben 'Adalet herkese lazım, bugün Trabzonspor'u yakan hakemler; yarın Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yakacaklar' dedim. Durum ortada! 19 Eylül 2022'de A SPOR'da 'Bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi hakemler' dedim. Adana Demirspor maçından sonra Fenerbahçe adeta kıyameti kopardı! Haklılar... Adana Demirspor da bu sezon 3-4 maçta adeta doğrandı, onlar da haklılar! Hatadan öte şeyler oluyor! Canı yananın Riva'ya çıkarma yaptığı sistemden bir adım ileriye gidelim artık! Günü değil, yarınları kurtaralım. Perdenin arkasındaki kirli elleri deşifre edelim. Kim ya da kimler, Türk futbolunun canına okuyor? Bu işler MHK Başkanı'nı değiştirmekle düzelmez! Sorun daha büyük! Başımızı kuma gömersek bu sezon bitmez, yarıda kalır! Çünkü Türk futbolunda köprüden önceki son çıkışa geldik.

TFF Yönetim Kurulu, kulüp başkanları ve hakemlerle bir araya gelip acilen bir kurultay düzenlemeli... Temiz ve adil futbol için gelin birlik olalım... Masal anlatmayacağım. Fenerbahçe, Adana deplasmanında hakem kurbanı olmuştur. Net! Rakibi Adana Demirspor da bu sezon 3-4 maçta hakemler tarafından durdurulmuştur, yakılmıştır! Bunu da söylemek boynumuzun borcudur! Bizler gazeteciler olarak, doğru fikirler; korkusuzca yorum ve eleştiriler üreterek topluma ayna olmak zorundayız. Önceki akşam Fenerbahçe, hakem kararlarıyla adeta doğranmış, sabahleyin gazetelere bakıyorum; bir tek Fotomaç, yaşanan faciaya net ve korkusuzca 'Fenerbahçe hakem kurbanı' başlığını atmıştır. Olayların buralara geleceğini sezon başında Fotomaç'ta defalarca yazıp, A Spor'da çıktığım programlarda söylemiştim. Hatta 19 Eylül 2022'de A Aspor'dan katıldığım 'Artı Futbol' programında aynen şu yorumu yapmıştım: 'Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluk yarışında en büyük rakibinin hakemler olacağını düşünüyorum. Çünkü bu hakemlere güvenmiyorum.' Dün twitter hesabımdan da o programda söylediklerimin videosunu paylaştım. Sezon başında hakemler, önce Galatasaray'ı ilk 6 hafta acımasızca yaktılar. VAR'a bile gitmediler. Şimdi yarış kızışmaya başladı. Bu kez hedefteki takım Fenerbahçe oldu. Perşembe gecesi vaktim yettiğince bütün spor programlarını izledim... Herkes, işin pozisyon tarafını tartışıyor! O işin kolay yolu... Şunu söylesenize kardeşim: 'Fenerbahçe'yi bu maçta hakem kararları ile adeta doğradılar, durdurdular!' Filmi geriye saralım... Çünkü ben bu işe yıllarımı verdim. Olacakları aylar öncesinden görüyorum.



2019-2020 sezonu... Trabzonspor'un muhteşem bir kadrosu ve muhteşem bir oyunu var. Şampiyonluğa koşuyor bordomavililer. Ama önlerindeki en büyük rakibi hakemler... Bazı maçlarda hakemleri yenerek maçlar kazandı Trabzonspor! Ama o sezon tam 14 maçta hakem kurbanı olmuştu Trabzonspor! Pandemi öncesinde Trabzonspor-Başakşehir maçı oynanıyor. Trabzonspor'un da şampiyonluktaki tek rakibi Başakşehir! Nwakaeme, ceza sahasında Skrtel tarafından yere indiriliyor. Pozisyon penaltı oğlu penaltı! Hakem Fırat Aydınus, VAR'da Mete Kalkavan var! Hakem penaltıyı vermedi. Verse pandemi arasına Trabzonspor puan farkı ile lider girecekti. Ama hakemler, adeta ölü taklidi yapıp, penaltıyı vermediler. Dönemin MHK Başkanı Zekeriya Alp'in, bu maçın hakemleri ile ilgili sert yorumunun belgesi hâlâ elimde bulunuyor. MHK Başkanı, hakemlere 'Neden penaltıyı verip, Skrtel'e sarı kartı çıkarmadın' diyor. VAR'a da sitem ediyor. Yani o sezon hakemler, Trabzonspor'u şampiyon yapmadılar, şampiyonluğuna engel oldular. Bu arada geçen ay TFF'nin bir etkinliğinde Fırat Aydınus'a ayak üstü bu pozisyonu sordum. Bana cevabı şu oldu: 'Pozisyonu ben göremedim. VAR beni çağırmalıydı' dedi. Fırat Aydınus'a olayı aydınlattığı için teşekkür ettim. Şu anda Hürriyet'te hakem analizleri yapıyor. Çok iyi kalemi de var. Usta bir gazeteci olacak...



O sezon çok yazı yazdım Fotomaç'ta. Tarihin en kirli sezonlarından biri oynanıyor diye. A SPOR'da da çıktığım yayınlarda 'Sezon hakemler tarafından kirletiliyor. Trabzonspor'un şampiyonluğu elinden alınıyor' dedim defalarca. Fenerbahçe Başkan Ali Koç, bu yorumlarım nedeniyle beni Spor Savcılığına'na şikayet etti. Trabzonspor ile Başakşehir yarışırken, Fenerbahçe Kulübü'nün benden şikayetçi olması da enteresandı! Sonra TFF Başkanlığı Hukuk Kurulu da Spor Savcılığı'na verdi beni. Spor Savcısı beni haklı buldu! Çünkü yaşananlar ayna gibi ortadaydı. Spor Savcılarımız da bu konuda çok bilinçli ve başarılılar! Ben hep doğruları konuştum. Eyyam yapmadım, kimseye şirin görünmeye çalışmadım. Her kulübe eşit mesafede oldum. Ve o sezon yazılarımda ve A Spor'daki yorumlarımda şunları da söyledim hep: 'Adalet herkese lazım. Bugün Trabzonspor'u yakan hakemler, yarın Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı da yakacak!' Gelinen nokta ortada. Ne dediysek çıkıyor... Oysa kirlenen sezonlarda biraz cesaretli ve adaletli olup, Türk futbolunda bir 'Temiz eller operasyonu' yapsaydık, şimdi hakemleri değil sahadaki güzel oyunu konuşuyor olurduk! Oysa biz hâlâ hakemleri konuşuyoruz, hâlâ perdenin arkasındaki kirli elleri deşifre etmek için gayret göstermiyoruz. Perdenin arkası çok hareketli. Amaçları futbol üzerinden ülkeyi kaos ortamına mı sürüklemek! En tehlikelisi bu! Fenerbahçe'nin Adana'da başına gelenler, bardağı taşıran son damladır. İşi olup bittiye getirmek, 'o iş kolay, yaparız hallederiz' mantığı ile olaylara bakmak acizliktir. Çünkü halının altı doldu taştı! Gün birlik zamanı! Bu işin Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u yok! Canı yananın soluğu Riva'da aldığı sistemden bir adım ileriye gidelim. Günü değil, Türk futbolunun yarınlarını kurtaralım. Temiz futbol için gelin birlik olalım.