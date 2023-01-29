Neden?

Geçen sezonun 'Şampiyon' teknik direktörü Abdullah Avcı'ya Hatayspor yenilgisi ile ilgili sorularım olacak. Bir gazeteci olarak tüm Trabzonsporlular adına bu sorularım hocam.

1) Bu sezon ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçlarda hataları ile Trabzonspor'u yakan Marc Bartra'daki ısrarın neden hocam?

2) Abdülkadir Ömür'ün bireysel gayretleri ve üstün özellikleri ile Trabzonspor ivme kazanmışken, neden Ömür'ü dün oynatmadın?

Oynayamayacak durumdaysa neden kadroya aldın hocam?

3) Bu takıma idmanlarda kenar ortaları çalıştırmıyor musunuz?

Bu takımın orta kalitesi neden bu kadar düşük?

4) Djaniny'nin yüzü sahada adeta sirke saçıyor, bırakın gol atmayı adam sahada yürüyor, neden daha erken kenara almadın hocam?

5) Her maça neden farklı 11'lerle çıkıyorsun hocam?

6) Sezon başından beri Trabzonspor rakip ceza sahasında neden çoğalamıyor hocam?

7) Trabzonspor neden bu kadar yavaş oynuyor hocam?

8) Trabzonspor ne hücum yapmayı biliyor ne de savunma?

Neden hocam?

9) Bu takım deplasmanlarda neden bu kadar kırılgan ve neden savaşmıyor? Neden bazı oyuncuların sahada yürüyor?

10) Takımın maçın başında 1-0 öne geçmiş, bırak takım 2'yi bulsun. Neden yana geriye paslaşmalar, neden kontrollü bir oyun hocam?

11) Hocam, şampiyon takıma 13 yeni transfer yaptırırken, neden 'bana hızlı bir hücumcu lazım' demedin?

12) Neden bu kadar sıradan oyuncuların transfer edilmesine izin verdin hocam?

13) Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda taraftarının sahaya verdiği enerji ile başarılı oluyor.

Peki bu takımın neden bir deplasman oyunu yok hocam?

14) Trabzonspor'un saha lideri kim hocam? Bu kadar yumuşak bir orta saha ile Hatayspor deplasmanına çıkmak doğru muydu hocam?

15) Trabzonspor'un şampiyonluğunda başrol oynayan Nwakaeme ve Cornelius'tan neden bu kadar kolay vazgeçtin hocam?

16) Bu takımın temel sorunu nedir hocam? Bizleri ve tüm Trabzonsporluları aydınlatır mısın hocam?

Kabul edilmiş bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir hocam!

Çözüm de ilaç da sizsiniz hocam!

Pes etmek yok hocam! Durmak yok, yola devam hocam!

Hatayspor ise sahada savaşan takımdı. Haklı bir galibiyet aldılar.

Erce Kardeşler ise mükemmel bir maç çıkardı!