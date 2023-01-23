Som altın Abdülkadir

Abdullah Avcı, Ümraniyespor kupa maçında etkili bir futbol ortaya koyan Yusuf Yazıcı'yı dün ilk 11'de sahaya sürerek bir anlamda ödüllendirdi. Avcı'nın bu hamlesini çok doğru buluyorum. Sonuçta Yusuf Yazıcı, yaz transfer döneminde alınan oyuncuların içinde sana maç kazandırabilecek kalitede bir isim. Yusuf'u kazanmak lazım. Abdullah Avcı, Fatih Tekke'nin takımı karşısına hücum ağırlıklı bir kadro ile çıktı. Trezeguet'nin yedek kalmasını ise son haftalardaki yorgunluğuna ve formsuzluğuna bağlayabiliriz.



Trabzonspor maça tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı. Yusuf Yazıcı harika bir golle takımın ve teknik heyetin üzerindeki baskıyı ortadan kaldırdı. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür uyumu, takımın hücum gücünü de artırıyor. Yusuf, takımı hem hızlı oynattı hem de Trabzonspor'un önde çoğalmasını sağladı. Trabzonspor'da saha içi yardımlaşma üst düzeydeydi. Ama sezon başından beri bir türlü rayına oturmayan taktik anlayışı, pas oyunu. Dün de Trabzonsporlu oyuncular; zaman zaman üst üste 20-30 pas yaptıktan sonra pozisyona giremeden topu İstanbulsporlu futbolculara kaptırdılar. Bu da takımı hem yoruyor; hem de rakibin dinlenmesini sağlıyor. Bu kadar pas yapıyorsan, atak sonlandırmada da iyi olacaksın. Trabzonspor, Trezeguet sahadayken bireysel; o yokken ise takım oyunu oynuyor. Tıpkı Nwakaeme varken oynanan bireysel oyun gibi. Ama Nwakaeme, maç kazandıran bir yıldızdı. İlk yarıda yüzde 75 topa sahip olan bordo-mavililerin daha çok pozisyon üretmesi gerekiyordu. Bunun için de hızlı oyun ve önde çoğalmak çok önemli. Trabzonspor, evinde kolay kolay maç kaybetmez. Çünkü taraftarının sahaya verdiği enerji ve statta çalınan Trabzonspor marşları, oyuncuları ateşlemeye yetiyor. Ama bu muhteşem taraftar; coşkulu ve güçlü bir oyun izlemeyi hak ediyor. Bordo-mavili taraftarlar; 2. yarıda böyle bir oyun izlediler.



Trabzonspor'un attığı ikinci gol tam derslikti. Mükemmel paslaşmalar ve bu sezon yaptığı hatalarla zaman zaman Trabzonspor'u yakan Bartra'nın vuruşu süperdi. Bartra dün çok iyi bir maç çıkardı. Trabzonspor ikinci yarıya muhteşem başlayıp, bir anda farkı 3'e çıkardı. Bakasetas yine mermi gibi bir şutla fileleri havalandırdı. Abdullah Avcı, ideal 11'ini yavaş yavaş yakalıyor. Dün başlayan 11 çok etkiliydi. Trabzonspor dün sadece bir maç kazanmadı; aynı zamanda Yusuf Yazıcı'yı da kazandı. Sağ bek Bruno Peres ise güç ve kalite olarak Larsen'in çok önünde. Haftalardır sahada müthiş işler yapan Abdülkadir Ömür dün yine Trabzonspor'un Messi'siydi. Adeta som altından ayakları olan Ömür; bu takımın oyun zekası, dinmeyen fırtınası… Trezeguet girer girmez attığı golle farkı getirdi. Çok da gol kaçırdı ama rakip savunmayı da perişan etti. Bu galibiyet ve ikinci yarıdaki güçlü oyun, Trabzonspor'u sonuna kadar şampiyonluk yarışında tutar.