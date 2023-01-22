Taraftarın verdiği ders!

Galatasaray, Antalyaspor maçına bir an önce golü bulup rahatlayayım anlayışı ile başladı. Ancak o beklenen gol, dakikalar ilerledikçe gelmedi ve Galatasaraylı futbolcular, gereksiz bir telaşın içine girdiler. Aslında ilk 45'te farkı yakalayacak pozisyonları da buldu sarı-kırmızılılar. Ama Antalyaspor, Benfica'dan öyle bir kaleci almış ki, kaleci değil de sanki uçan panter. İlk yarıda Boey ve Abdülkerim'in şutlarında mucizevi iki kurtarış birden yaptı. Antalyaspor ise Nakajima'nın önüne atılan uzun toplarla Galatasaray kalesinde tehlikeli olmaya çalıştı. Konuk ekibin ilk yarıda Larsson ile bir şutu da direkten döndü. Galatasaray tribünleri, PFDK'nın vermiş olduğu tam 40 blokluk tribün cezasına (yaklaşık 20 bin taraftarın Passolig kartı bloke edildi) rağmen stat tıklım tıklım doluydu. PFDK'nın vermiş olduğu garip ve abartılı ceza bile G.Saray taraftarını durduramadı. Helal olsun G.Saray taraftarına. Güzel bir ders verdi bu akla-mantığa uymayan cezayı verenlere! Bu PFDK, aynı cezayı Trabzonspor'a da vermişti. Ne kolay değil mi, bir blokta 3-5 taraftar küfür etti diye o tribünde sadece takımını desteklemeye gelen taraftarları da cezalandırmak!

Kurunun yanında yaş da yanıyor! Bu nasıl mantık! Oysa her tribündeblokta kameralar var. Küfür edeni tespit edersin ve onları cezalandırırsın! Bir de PFDK'nın bu cezalarda takım seçip, standardı-eşitliği olmayan cezalar vermesi de ayrı bir skandal! TFF'nin bu standardı olmayan cezalar konusunda acilen Disiplin Kurulu ile bir toplantı yapması lazım. Böyle kolaycılık ve böyle ezbere cezalar olmaz! Biz maça gelelim. Çünkü ligimizde standardı olmayan cezalar, takım kayırmalar her dönem oluyor... Galatasaray, ikinci yarıya adeta golle başladı. İcardi harika bir kafa vuruşu ile gecenin yıldızı Leite'yi avladı. Bu golden sonra çabuk toparlanan Antalyaspor, Luis Adriano'nun kafa vuruşu ile skoru eşitledi. Galatasaray, hem disiplinli hem de o kadar hızlı oynuyor ki ve önde de anında çoğalıyor. Bunun meyvelerini seri galibiyetlerle topluyor. Dünkü maçta da Floranus'un kendi kalesine attığı golde, rakip savunmanın başını döndürdü sarı-kırmızılılar. Skor G.Saray lehine 2-1'e geldikten sonra hem G.Saray tribünleri rahatladı, hem de G.Saray'ın telaşlı futbolu, yerini seyir zevki olan akılcı bir futbola bıraktı. Bu arada 2. yarıda Nelsson'un ters vuruşunda Muslera, adeta kedi çevikliğinde bir refleksle golü önledi.

Antalyaspor, bu kadar eksik olmasına rağmen G.Saray karşısında zaman zaman etkili bir futbol ortaya koydu. Okan hoca, dünkü maçta kötü bir futbol ortaya koyan Rashica'yı daha önce oyundan alabilirdi. Yunus Akgün, Rashica'dan çok daha etkili bir oyuncu. Neden üzerinde durulmuyor onu da anlamış değilim. Oliveira'yı çok beğendim, adeta bir karınca çalışkanlığı ile takımı ateşledi. Mertens her maç bir atom karınca... Maçın son anlarında Mertens'e yapılan hareket, net penaltıydı. Hakem de VAR da atladı. G.Saray'ın seri galibiyetleri çoğaldıkça, -ki 9'da 9 yaptılargereksiz bir stres yaşanmaya başladı. Buruk'un takımını liderlik ve galibiyet serisi stresinden uzak tutması lazım. Galatasaray, bir engeli daha kayıpsız geçerken, şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Galatasaray taraftarının bu muhteşem desteği; camianın kenetlenmesi ve takım bütünlüğü, mutlu sona inanmışlığın bir göstergesi...