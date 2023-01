Öyle bir Galatasaray izledik ki... Emek, alın teri, takım bütünlüğü, taraftar desteği... Bir takım şampiyon olmak istiyorsa böyle oynamalı. İşte iştahlı futbol. İşte pas oyunu, işte önde pres, işte hızlı top çevirme... Galatasaray, dün akşam suda sönmeyen akşam güneşi gibiydi. İlk yarıda 3 puanı cebine koydu Galatasaray. Ama o kadar coşkulu oynadı ki sarı-kırmızılılar, her dakika golü düşünen, her dakika pozisyona giren bir futbolcu topluluğu vardı. Biz izlerken yorulduk da, Galatasaray, oynamaktan yorulmadı. Bu takımın içine şampiyonluk ruhu kaçmış! Helal olsun Okan Buruk'a... Galatasaray'ı nereden aldı, nerelere getirdi... Her maç üzerine koyan bir Galatasaray var. İşte Galatasaray'ı yeni İmparator'u Okan Buruk! Mertens'in yokluğunda görev alan Mata, adeta bir MATAdor gibiydi ve 2 kez fileleri havalandırarak, klasını ve ustalığını konuşturdu. Galatasaray, Hatayspor karşısında adeta bir yanardağ ordusu gibiydi. Ateşlere basarak koşan takım ruhu ile oynadılar. Estetik gol uzmanı İcardi bile önde öyle baskılar yaptı ki, Hatayspor defansı nefes almakta zorlandı. 43 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş dünkü maçın ilk yarısında Galatasaray. Şampiyonluk sevdalıları, emin adımlarla hedefe doğru ilerliyor. İcardi çok büyük bir oyuncu. İlk yarıda atılan 3 golün de mimarıydı... Mertens yok ama taraftar ve Okan hoca 'Eyvah, eyvah!' demiyor. Çünkü Mata var. Galatasaray'da her oyuncu formda! Her oyuncu sahada adeta birer aslanlar gibi kükrüyor!

Galatasaray'ın dünya yıldızları; çok yetenekli ev kaliteli oldukları kadar bir o kadar da zekiler. Günümüzde futbol matematik üzerinden oynanmaya başlandı. Matematik de zeka işi. Sahada zeki oyuncuların fazla olursa, rakiplerin çıkardığı problemleri, bu oyuncular çözüp, seni sonuca götürüyor! Galatasaray, yaz transfer döneminde işte böyle oyuncular transfer etti. Futbolda yaşa takılmamak lazım. Futbolun gerçeklerinden biri de tecrübedir. Galatasaray taraftarlarına da altın alkışlar göndermek lazım. İstanbul'da cuma trafiği yoğunluğu, , soğuk ve yağmurlu bir hava olmasına rağmen, tribünler tıklım tıklımdı. Sadece sahadaki futbolcular değil, tribünler de artık şampiyonluğa inanmışlar. İşte bu bütünlük, Galatasaray'ı mutlu sona götürecek gibi görünüyor! Evet ligin daha yarı yolundayız belki. Ama ortada görünen bir gerçek var! Ligde en iyi topu Galatasaray oynuyor, en kaliteli kadro da Galatasaray'da! Bu Galatasaray, eğer aleyhine büyük hakem hataları olmazsa, şampiyon olur! Hatayspor ise oyunu hiç çirkinleştirmeden, Galatasaray'ın üzerine gidip, gol aradı. Volkan Demirel'in cesur futbol anlayışını takdir etmek gerek. Ama arada büyük bir güç ve kalite farkı olunca, Galatasaray farklı kazandı. İkinci yarıda oyuna giren Gomis, yine mükemmel bir gol attı. Gomis'e yaşlı diyenler utasın! Yedek kalıyor sesi çıkmıyor, oyuna giriyor, adeta kükrüyor. Heykeli dikilecek bir golcü Gomis! Galatasaray'ı diğer şampiyonluk adaylarından ayıran bir özellik daha var! Sahada görev alan bütün futbolcular çok mutlu, keyif alarak oynuyorlar! Seri galibiyetlerle gelen liderlik keyfi, Galatasaray'da kış ayazında bile bahar rüzgarları, şampiyonluk rüzgarları estiriyor...