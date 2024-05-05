Süper Lig tarihinde art arda 90 iç saha maçında mağlup olmayarak "kendi evinde uzun süre yenilmeyen takım" unvanını elinde bulunduran hangisidir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 5 MAYIS 2024 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "Süper Lig tarihinde art arda 90 iç saha maçında mağlup olmayarak "kendi evinde uzun süre yenilmeyen takım" unvanını elinde bulunduran hangisidir?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde art arda 90 iç saha maçında mağlup olmayarak "kendi evinde uzun süre yenilmeyen takım" unvanını elinde bulunduran hangisidir?

A) Trabzonspor

B) Fenerbahçe

C) Galatasaray

D) Beşiktaş

Cevap: A - Trabzonspor