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📺TEŞKİLAT 106. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 106. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 106. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 106. yeni ve 5 Mayıs Pazar günü yayınlanacak son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 23:30
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📺TEŞKİLAT 106. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 5 Mayıs Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek Dizinin 106. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 106. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 106. BÖLÜM ÖZETİ

Köşeye sıkışan Ömer, pes etmemeye karar verirken, gerçekleri öğrenen Neslihan'ın hatasıyla karşı karşıya kalır. Korkut ve Pehlivan ölümle burun buruna gelirken canları pahasına birbirlerinin yardımına koşmaktan çekinmezler.

Ömer ne olursa olsun son nefesine kadar görevini başarıyla tamamlamayı hedefler. Aynı zamanda da ihanetlerle sınanan Neslihan'ı korumaya çalışır. Ama ikisinin daha öğrenmeleri gereken gerçekler vardır.

👉TEŞKİLAT 106. BÖLÜM İZLE

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